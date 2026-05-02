< sekcia Regióny
Mesto Lučenec už má kompletnú techniku na zber zmesového odpadu
Lučenecká samospráva prevzala zber zmesového komunálneho odpadu do svojich rúk v auguste 2024.
Autor TASR
Lučenec 2. mája (TASR) - Mesto Lučenec rozšírilo svoj vozový park o špeciálne vozidlo určené na zber odpadu z polopodzemných kontajnerov. Radnica tak zavŕšila proces budovania vlastného technologického vybavenia na zabezpečenie zberu zmesového odpadu, potrebnú techniku si doposiaľ musela prenajímať. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Lučenecká samospráva prevzala zber zmesového komunálneho odpadu do svojich rúk v auguste 2024. Počas prechodného obdobia bolo mesto odkázané najmä na prenájom zberových vozidiel. Obstaranie vlastnej techniky odobrilo i mestské zastupiteľstvo, cieľom bolo zvýšiť efektivitu, stabilitu a dlhodobú udržateľnosť systému odpadového hospodárstva. V uplynulých mesiacoch mesto obstaralo celkom tri zberové vozidlá, a to univerzálne zberové vozidlo, vozidlo na vývoz uličných smetných košov a nádob a špeciálne vozidlo na zber odpadu z nádob a polopodzemných kontajnerov.
„Prvé dve vozidlá mesto už niekoľko mesiacov aktívne využíva pri každodennom zbere odpadu. Najnovším prírastkom je práve špeciálne vozidlo pre polopodzemné kontajnery. Pri jeho obstaraní sa samospráva rozhodla investovať do nového vozidla najmä preto, že ide o špecifický typ techniky, ktorý nie je bežne dostupný na trhu,“ priblížila Baboľová s tým, že radnica vozidlo zakúpila cez verejné obstarávanie za 412.000 eur s DPH, pričom financovanie je zabezpečené prostredníctvom úveru z Environmentálneho fondu.
Lučenecká samospráva v uplynulých rokoch investovala do vybavenia Strediska odpadového hospodárstva a mestskej kompostárne vyše 1,2 milióna eur, využívať sa pri tom snaží európske zdroje. Z dotácií mesto zakúpilo napríklad zberové vozidlo na kuchynský odpad s umývačkou nádob a prípravou na váženie, traktor s čelným nakladačom, nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, vozidlo s ramenovým nosičom veľkoobjemových kontajnerov či dve zberové vozidlá na zelený a triedený odpad s rotačným lisovaním. Vďaka tejto technike radnica zabezpečuje zber a spracovanie kuchynského aj zeleného odpadu.
„Spolu s novými zberovými vozidlami má mesto k dispozícii moderný a funkčný vozový park, ktorý umožňuje poskytovať pre svojich obyvateľov komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva vo vlastnej réžii. Tento prístup prináša mestu pevnú kontrolu nad systémom zberu odpadu, možnosť ovplyvniť náklady a vyššiu efektivitu v porovnaní s externou firmou, ktorá by služby mestu dodávala s cieľom vytvárať vlastný zisk,“ dodala hovorkyňa mesta.
Lučenecká samospráva prevzala zber zmesového komunálneho odpadu do svojich rúk v auguste 2024. Počas prechodného obdobia bolo mesto odkázané najmä na prenájom zberových vozidiel. Obstaranie vlastnej techniky odobrilo i mestské zastupiteľstvo, cieľom bolo zvýšiť efektivitu, stabilitu a dlhodobú udržateľnosť systému odpadového hospodárstva. V uplynulých mesiacoch mesto obstaralo celkom tri zberové vozidlá, a to univerzálne zberové vozidlo, vozidlo na vývoz uličných smetných košov a nádob a špeciálne vozidlo na zber odpadu z nádob a polopodzemných kontajnerov.
„Prvé dve vozidlá mesto už niekoľko mesiacov aktívne využíva pri každodennom zbere odpadu. Najnovším prírastkom je práve špeciálne vozidlo pre polopodzemné kontajnery. Pri jeho obstaraní sa samospráva rozhodla investovať do nového vozidla najmä preto, že ide o špecifický typ techniky, ktorý nie je bežne dostupný na trhu,“ priblížila Baboľová s tým, že radnica vozidlo zakúpila cez verejné obstarávanie za 412.000 eur s DPH, pričom financovanie je zabezpečené prostredníctvom úveru z Environmentálneho fondu.
Lučenecká samospráva v uplynulých rokoch investovala do vybavenia Strediska odpadového hospodárstva a mestskej kompostárne vyše 1,2 milióna eur, využívať sa pri tom snaží európske zdroje. Z dotácií mesto zakúpilo napríklad zberové vozidlo na kuchynský odpad s umývačkou nádob a prípravou na váženie, traktor s čelným nakladačom, nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, vozidlo s ramenovým nosičom veľkoobjemových kontajnerov či dve zberové vozidlá na zelený a triedený odpad s rotačným lisovaním. Vďaka tejto technike radnica zabezpečuje zber a spracovanie kuchynského aj zeleného odpadu.
„Spolu s novými zberovými vozidlami má mesto k dispozícii moderný a funkčný vozový park, ktorý umožňuje poskytovať pre svojich obyvateľov komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva vo vlastnej réžii. Tento prístup prináša mestu pevnú kontrolu nad systémom zberu odpadu, možnosť ovplyvniť náklady a vyššiu efektivitu v porovnaní s externou firmou, ktorá by služby mestu dodávala s cieľom vytvárať vlastný zisk,“ dodala hovorkyňa mesta.