Mesto Lučenec začalo so zberom zmesového odpadu vo vlastnej réžii

Lučenec 2. augusta (TASR) - Mesto Lučenec začalo od augusta so zberom zmesového odpadu vo vlastnej réžii. Spoločnosť, ktorá zber zabezpečovala doposiaľ, ku koncu júla skončila, prechod služieb pod samosprávu bol podľa radnice plynulý. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



"Všetky autá a ľudí máme v teréne, zber odpadu prebieha podľa harmonogramu. Neočakávane sme sa ocitli v krízovej situácii, ktorej sme nevedeli predísť a ktorej vedenie mesta a vedúci pracovníci príslušných oddelení venovali v priebehu troch týždňov plnú pozornosť. Cieľom bolo zabezpečiť plynulé a kontinuálne pokračovanie služieb v odpadovom hospodárstve podľa stanoveného harmonogramu, v súlade so zákonom a s hospodárnym nakladaním s verejnými financiami, čo sa nám podarilo," skonštatovala primátorka Lučenca Alexandra Pivková.



Zber zmesového odpadu zabezpečuje samospráva prostredníctvom svojho Strediska odpadového hospodárstva, ktoré už má na starosti prevádzku kompostárne či zber objemného, kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto v súčasnosti čaká aj na povolenie na prevádzku zberného dvora. Zber triedeného odpadu a jeho následné spracovanie v meste od augusta zabezpečuje spoločnosť Brantner Gemer.



V súvislosti so zabezpečením zberu zmesového odpadu vo vlastnej réžii samospráva vytvorila 12 pracovných miest. Odpad zbiera s pomocou štyroch vozidiel, z toho tri má mesto v prenájme. "Financie na zabezpečenie zberu odpadu a ďalších služieb v odpadovom hospodárstve sú v príslušnej kapitole nášho rozpočtu, ktorú neprekračujeme. Cieľom mesta nie je na odpadovom hospodárstve vytvárať zisk, ale hospodárne nakladať s poplatkom za odpad tak, aby sme občanom ponúkali čo najkvalitnejšie služby a aby sa tento poplatok čo najmenej zvyšoval," dodala primátorka.



Do krízovej situácie sa mesto podľa svojich vyjadrení dostalo začiatkom júla, keď spoločnosť Kosit West samospráve oznámila, že koncom mesiaca skončí so zabezpečovaním služieb v oblasti odpadového hospodárstva. Firma v meste pôsobila od augusta 2023 na základe výsledkov verejného obstarávania, keďže pre chýbajúce povolenie nezabezpečila prevádzku zberného dvora, poslanci mesta Lučenec rozhodli o vypovedaní zmluvy.



Spoločnosť Kosit West mala služby v odpadovom hospodárstve v Lučenci pôvodne zabezpečovať do konca októbra, zber odpadu malo následne realizovať mesto vo vlastnej réžii. Firma v stanovisku pre TASR uviedla, že z dôvodu krokov, ktoré jej znemožnili ďalšie poskytovanie služieb, nemala inú možnosť, ako ukončiť zmluvu s mestom k 31. júlu. Spoločnosť tiež zvažuje právne kroky na ochranu svojich záujmov.