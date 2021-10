Mesto Malacky nesúhlasí s postupom rezortu zdravotníctva v reforme

Bratislava 1. októbra (TASR) - Nemocnica v Malackách by sa mala podľa medializovaných informácií po reforme zdravotníctva stať doliečovacím a rehabilitačným zariadením. Mesto s takýmto postupom Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR nesúhlasí, podľa neho to môže viesť k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regióne. Informovala o tom hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.



Ministerstvo tvrdí, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude, Malacky však nesúhlasia s doterajším postupom. "Vnímam, že štát chce reagovať na nedostatok zdravotníckeho personálu a jedným z krokov je reforma nemocničnej siete. Zároveň ale považujem za zarážajúce, že v médiách sa objavili akési neformálne zoznamy – bez toho, aby s nami ministerstvo zdravotníctva akoukoľvek formou komunikovalo. Preto v krátkom čase očakávam, že nás bude rezort kontaktovať, aby verejnosti vysvetlil svoje dôvody a podloženými argumentmi presvedčil, že pre 60 tisíc obyvateľov nášho regiónu sa nezhorší dostupnosť zdravotnej starostlivosti," uviedol primátor Malaciek Juraj Říha.



V prípade, ak by sa nemocnica v Malackách transformovala na doliečovacie a rehabilitačné zariadenie, najbližšia nemocnica pre región dolného Záhoria bude v Bratislave. Primátor Malaciek upozorňuje na riziko horšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. "Jedným z kritérií reformy siete nemocníc je dojazd do 30 minút, čo Malacky možno spĺňajú, avšak niektoré obce nášho okresu určite nie," dodal Říha.



Vláda v stredu (29. 9.) schválila reformu zdravotníctva. Nemocnice sa tak majú rozdeliť na viacero úrovní. Zoznam nemocníc podľa úrovni však zatiaľ známy nie je. Optimalizácia siete nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, ktoré budú hneď po jej prijatí nasledovať. Sú na ňu naviazané historicky najväčšie investičné prostriedky vo výške jednej miliardy eur. Prvé reálne zmeny v praxi sa začnú realizovať v roku 2024.