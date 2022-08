Mesto Malacky plánuje vybudovať parkovacie kapacity pre 176 bicyklov

Malacky 2. augusta (TASR) - V Malackách by mali pribudnúť parkoviská pre cyklistov. Mesto zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) výzvu na ponuky výstavby uzamykateľných prístreškov a stojanov na bicykle.



Zákazka v odhadovanej hodnote 264.309 eur bez DPH sa týka vybudovania piatich uzamykateľných prístreškov a dvoch voľne stojacích stojanov na bicykle umožňujúcich obojstranné parkovanie. "Nové kapacity by mali poskytnúť miesta pre 176 bicyklov," dodáva mesto.



Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 10. augusta, okrem ceny, ktorá má pri vyhodnotení ponúk 80-percentnú váhu, je hodnotiacim kritériom aj lehota výstavby.