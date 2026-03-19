Malacky spúšťajú do prevádzky novú mestskú mobilnú aplikáciu
Dizajn a vizuálnu identitu aplikácie navrhlo mesto tak, aby prepájali históriu s moderným užívateľským rozhraním.
Autor TASR
Malacky 19. marca (TASR) - Mesto Malacky spúšťa vo štvrtok do prevádzky novú mestskú mobilnú aplikáciu s názvom „Malacky“. Aplikácia združuje všetky informácie o každodennom živote v meste, pričom zároveň integruje priamo do mobilného rozhrania špecializovaného asistenta na báze umelej inteligencie (AI) a profesionálny geografický informačný systém (GIS). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.
„Chceli sme vytvoriť nástroj, ktorý slúži nielen na informovanie o dianí v meste, ale ponúka reálne a presné dáta. Integrácia geografického informačného systému znamená, že každý obyvateľ, podnikateľ či architekt získa priamo cez svoj telefón okamžitý prístup k mape miestnych komunikácií, detailnému katastru, platnému územnému plánu a najpresnejšej ortofotomape mesta,“ skonštatoval viceprimátor Malaciek pre územné plánovanie a strategický rozvoj Milan Ondrovič.
Cieľom novej platformy je odstrániť byrokratickú záťaž a šetriť občanom čas. Používatelia v aplikácii nájdu funkcie pokrývajúce denné potreby, od personalizovaných notifikácií upozorňujúcich na presný termín vývozu konkrétneho druhu odpadu, cez aktuálne cestovné poriadky po elektronickú úradnú tabuľu a priame kontakty na jednotlivé oddelenia mestského úradu. Komunitný a kultúrny rozmer pokrýva sekcia, ktorá centralizuje aktuality a kompletný kalendár podujatí.
Súčasťou aplikácie je AI asistent, ktorý bol podľa samosprávy dedikovane natrénovaný výhradne na všeobecne záväzných nariadeniach mesta a informáciách z webových stránok mesta a jeho organizácií. Asistent dokáže podľa hovorkyne v reálnom čase, ľudskou a zrozumiteľnou rečou vysvetliť zložité administratívne procesy. Druhým pilierom odborných funkcií je spomínaný prístup do mapového portálu GIS.
Dizajn a vizuálnu identitu aplikácie navrhlo mesto tak, aby prepájali históriu s moderným užívateľským rozhraním. Grafika čerpá inšpiráciu z tradičnej čičmianskej ornamentiky, pričom tvar a usporiadanie sŕdc pripomína listy z koruny lipy, stromu z mestského erbu. Otvorený priestor v strede ikony reprezentuje otvorené nádvorie - prístupnosť a priestor pre celú komunitu.
