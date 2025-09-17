< sekcia Regióny
Mesto Martin čoskoro predstaví 48 zrekonštruovaných nájomných bytov
Autor TASR
Martin 17. septembra (TASR) - Mesto Martin už čoskoro predstaví 48 zrekonštruovaných nájomných bytov, ktoré vznikajú v bývalej chátrajúcej budove na ulici Ambra Pietra. Verejný kontrolný deň potvrdil, že práce pokračujú podľa harmonogramu. Ukončenie rekonštrukcie je naplánované na október. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, už čoskoro by tak mohli prvé mladé rodiny, jednotlivci či obyvatelia v núdzi získať k dispozícii nové, moderné a dostupné nájomné byty v centre mesta.
Mesto Martin spustilo dlho očakávanú rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia na ulici Ambra Pietra v decembri 2024. „Som rád, že dlhoročná výčitka v podobe chátrajúcej budovy na ulici Ambra Pietra sa mení na moderný a udržateľný objekt, ktorý ponúkne desiatky bytov priamo v centre Martina. Tento projekt má nielen symbolický, ale aj praktický význam - pomôže mladým rodinám, jednotlivcom aj ľuďom v núdzi nájsť dostupné bývanie,“ uviedol primátor Martina Ján Danko.
V rámci stavebných úprav sa realizuje komplexná obnova objektu vrátane zateplenia, výmeny strešnej krytiny, okien a dverných otvorov, hygienických zariadení, elektroinštalácie a vykurovania. Cieľom mesta je znížiť energetickú náročnosť budovy a vytvoriť moderné, udržateľné bývanie v centre mesta. Po dokončení vznikne 48 nájomných bytov, z toho 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových.
Počas kontrolného dňa boli predstavené práce, ktoré sa už podarilo úspešne ukončiť. „Medzi nimi je výmena strešnej krytiny vrátane poškodených častí krovu, nová fasáda budovy, výmena okien, vybudovanie bytových priečok, elektroinštalačné a slaboprúdové rozvody, zdravotechnické, vykurovacie a požiarne rozvody. Dokončené sú aj vnútorné omietky, izolácie, cementové potery, sadrokartónové podhľady, kapotáže inštalačných šácht, zateplenie bytových jednotiek na prvom podzemnom podlaží a zriadená bola nová výmenníková stanica,“ priblížila hovorkyňa.
Aktuálne prebieha montáž kúpeľňových zariadení, vykurovacích telies, laminátových podláh, obkladov, dlažieb a interiérových dverí. Paralelne sa vykonáva brúsenie podláh na chodbách a schodiskách, montáž elektromerových rozvádzačov, kuchynských liniek, odkvapových chodníkov a prebiehajú maľby stropov a stien. Súčasťou projektu je aj úprava pivničných priestorov a okolia vrátane parkovacích miest.
Cena diela podľa zmluvy predstavuje 2.833.469 eur. Financovanie je zabezpečené prevažne z nenávratnej dotácie Ministerstva dopravy SR, zo Štátneho fondu rozvoja bývania a zdrojov mesta Martin.
