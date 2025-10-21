Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mesto Martin je rozdelené na štyri policajné okrsky, každý má veliteľa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Martinčania môžu kontaktovať svojho okrskára alebo veliteľa zmeny prostredníctvom zverejnených telefonických alebo e-mailových kontaktov.

Autor TASR
Martin 21. októbra (TASR) - Martinská mestská polícia predstavila veliteľov zmien a okrskárov, ktorí budú zodpovední za poriadok, bezpečnosť a komunikáciu s občanmi vo všetkých mestských častiach. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, nové rozdelenie a priame kontakty majú zabezpečiť, aby sa podnety riešili rýchlejšie a obyvatelia sa cítili v meste bezpečnejšie.

Mesto Martin je po novom rozdelené na štyri policajné okrsky. „Každý z okrskov má svojho veliteľa, ktorý pozná miestne pomery, pravidelne komunikuje s obyvateľmi a dohliada na poriadok priamo v uliciach. Ich úlohou je nielen reagovať na podnety, ale aj pôsobiť preventívne, aby sa problémy vôbec nevyskytli,“ uviedla Jenigár.

Martinčania môžu kontaktovať svojho okrskára alebo veliteľa zmeny prostredníctvom zverejnených telefonických alebo e-mailových kontaktov. „Chceme, aby sa mestská polícia stala prirodzenou súčasťou života v našich mestských častiach. Aby občania vedeli, na koho sa obrátiť, keď sa objaví problém, a zároveň aby cítili, že polícia je tu pre nich nielen vtedy, keď sa niečo stane,“ doplnil primátor mesta Ján Danko.
