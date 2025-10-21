< sekcia Regióny
Mesto Martin je rozdelené na štyri policajné okrsky, každý má veliteľa
Martinčania môžu kontaktovať svojho okrskára alebo veliteľa zmeny prostredníctvom zverejnených telefonických alebo e-mailových kontaktov.
Autor TASR
Martin 21. októbra (TASR) - Martinská mestská polícia predstavila veliteľov zmien a okrskárov, ktorí budú zodpovední za poriadok, bezpečnosť a komunikáciu s občanmi vo všetkých mestských častiach. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, nové rozdelenie a priame kontakty majú zabezpečiť, aby sa podnety riešili rýchlejšie a obyvatelia sa cítili v meste bezpečnejšie.
Mesto Martin je po novom rozdelené na štyri policajné okrsky. „Každý z okrskov má svojho veliteľa, ktorý pozná miestne pomery, pravidelne komunikuje s obyvateľmi a dohliada na poriadok priamo v uliciach. Ich úlohou je nielen reagovať na podnety, ale aj pôsobiť preventívne, aby sa problémy vôbec nevyskytli,“ uviedla Jenigár.
Martinčania môžu kontaktovať svojho okrskára alebo veliteľa zmeny prostredníctvom zverejnených telefonických alebo e-mailových kontaktov. „Chceme, aby sa mestská polícia stala prirodzenou súčasťou života v našich mestských častiach. Aby občania vedeli, na koho sa obrátiť, keď sa objaví problém, a zároveň aby cítili, že polícia je tu pre nich nielen vtedy, keď sa niečo stane,“ doplnil primátor mesta Ján Danko.
Mesto Martin je po novom rozdelené na štyri policajné okrsky. „Každý z okrskov má svojho veliteľa, ktorý pozná miestne pomery, pravidelne komunikuje s obyvateľmi a dohliada na poriadok priamo v uliciach. Ich úlohou je nielen reagovať na podnety, ale aj pôsobiť preventívne, aby sa problémy vôbec nevyskytli,“ uviedla Jenigár.
Martinčania môžu kontaktovať svojho okrskára alebo veliteľa zmeny prostredníctvom zverejnených telefonických alebo e-mailových kontaktov. „Chceme, aby sa mestská polícia stala prirodzenou súčasťou života v našich mestských častiach. Aby občania vedeli, na koho sa obrátiť, keď sa objaví problém, a zároveň aby cítili, že polícia je tu pre nich nielen vtedy, keď sa niečo stane,“ doplnil primátor mesta Ján Danko.