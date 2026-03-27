Mesto Martin podporil festival Dotyky a spojenia sumou 50.000 eur
Autor TASR
Martin 27. marca (TASR) - Mesto Martin uvoľní zo svojho rozpočtu sumu 50.000 eur pre tohtoročný divadelný festival Dotyky a spojenia. Rozhodli o tom poslanci na štvrtkovom (26. 3.) rokovaní mestského zastupiteľstva. Mimoriadna dotácia je vyjadrením podpory festivalu patriaceho k tým podujatiam, ktorým Rada Fondu na podporu umenia pozastavila viacročné zmluvy.
Za uznesenie navrhnuté primátorom Jánom Dankom hlasovalo všetkých 24 prítomných poslancov. „Oceňujem, že sa nám podarilo nájsť v zastupiteľstve podporu a potvrdiť tak spoločný záujem podporovať kvalitné kultúrne podujatia, ktoré majú pre Martin nezastupiteľný význam,“ uviedol primátor Danko.
Festival mal pre tento rok od mesta garantovanú podporu vo výške 15.000 eur, ďalšia mimoriadna dotácia bude uvoľnená z rezervného fondu. „Festival Dotyky a spojenia patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia v našom meste a každoročne prináša priestor pre stretnutie umelcov, divákov aj odbornej verejnosti. Podpora takýchto podujatí nie je len investíciou do kultúry, ale aj do identity mesta, jeho atraktivity a kvality života obyvateľov,“ dodal Danko.
Tohtoročný divadelný festival Dotyky a spojenia sa uskutoční v Martine od 22. do 27. júna. V poradí 21. ročník festivalu výraznejšie upriamuje pozornosť na nezávislú scénu a hodnoty, ktoré divadlo prináša spoločnosti. Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin.
