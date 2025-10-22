< sekcia Regióny
Mesto Martin si žalobou voči Brantner Fatra nárokuje náhradu škody
Autor TASR
Martin 22. októbra (TASR) - Mesto Martin sa rozhodlo podať žalobu voči spoločnosti Brantner Fatra za účelom uplatnenia náhrady škody spôsobenej jej konaním. Podaniu žaloby predchádzala právna analýza rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu (PMÚ), ktorá v závere júna potvrdila uloženie pokuty 180.200 eur za neodôvodnenú vysokú cenu zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu pre mestá Vrútky a Martin. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
„Mesto Martin v tejto veci nebolo uznané vinným z akéhokoľvek pochybenia. Naopak, rozhodnutie potvrdilo, že bolo viazané dlhodobou zmluvou so spoločnosťou Brantner Fatra, ktorej nevýhodné podmienky muselo rešpektovať,“ uviedla Jenigár.
Skutočnosť, že mesto sa rozhodlo podať žalobu až takmer štyri mesiace po rozhodnutí Rady PMÚ, zdôvodnila Jenigár časovou náročnosťou právnej analýzy rozhodnutia. „Zároveň je potrebné zohľadniť, že spoločnosť Brantner Fatra podala voči rozhodnutiu PMÚ správnu žalobu na súd. Mesto Martin preto pripravuje svoje podklady na uplatnenie nároku tak, aby mohlo konať bezprostredne po rozhodnutí súdu, ak ten rozhodnutie úradu potvrdí,“ dodala Jenigár.
Zo zistení PMÚ vyplynulo, že spoločnosť účtovala mestám Martin a Vrútky výrazne vyššiu jednotkovú cenu za zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu na skládke Martin-Kalnô v porovnaní s inými obcami, pričom tento rozdiel v cenách nebol objektívne odôvodnený. Úrad v správnom konaní posudzoval konanie spoločnosti v období od 1. februára 2019 do 31. decembra 2022. Zo zmlúv a obchodnej stratégie spoločnosti podľa PMÚ vyplýva snaha o zachovanie výšky príjmov bez ohľadu na reálne potreby týchto miest.
