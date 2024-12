Martin skolaudoval budovu nízkoprahového denného centra

Martin 16. decembra (TASR) - Mesto Martin v pondelok skolaudovalo budovu nízkoprahového denného centra. Nové centrum bude poskytovať sociálne služby, stravu, nevyhnutné ošatenie a hygienu.



"Je to dlho pripravované a konečne zrealizované centrum pre marginalizované skupiny, ktoré nemajú trvalé bydlisko ani žiadne prístrešky. Podstatou je, že tu nájdu nejaké jedlo, oblečenie a samozrejme tu môžu aj prenocovať, pokiaľ to budú potrebovať," informoval primátor mesta Martin Ján Danko. Pozitívum vidí v tom, že centrum by mohlo prevychovať niekoľkých klientov a zaradiť ich do normálneho života. Náklady na výstavbu centra sú doteraz približne 170.000 eur.



Zariadenie bude väčšinou poskytovať sociálne služby, stravu, nevyhnutné ošatenie a hygienu. "Klienti budú mať možnosť si nové ošatenie nielen prevziať, ale aj oprať. Poskytne sa im sociálna starostlivosť vo veciach pomoci s vybavením občianskeho preukazu, lekára, ošetrenia i prevozu na ošetrenie. Tieto činnosti bude zabezpečovať diecézna charita, ktorá toto zariadenie dostane do nájmu," doplnil vedúci oddelenia krízovej intervencie mesta Martin Róbert Kuchárik.



Nové nízkoprahové denné centrum bude vysunuté z centra mesta Martin. "Klienti, ktorí využívajú nocľaháreň a útulok, sa z toho veľmi tešia, pretože budú mať všetko na skok," dodal vedúci Domu charity sv. Krištofa v Martine Peter Fekiač.



Nízkoprahové denné centrum zatiaľ funguje v starých priestoroch, jeho návštevnosť je cez 30 ľudí denne.