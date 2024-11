Mesto Martin udelilo ocenenia štyrom osobnostiam

Martin 8. novembra (TASR) - Samospráva Martina udelila v piatok mestské ocenenia štyrom laureátom. Cenu mesta Martin dostali Ivan Klein im memoriam, Stanislav Marček a Zita Sekerková. Cenu dobrovoľníka mesta Martin udelila radnica Ladislavovi Strončekovi in memoriam. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.



Klein získal ocenenie za významný prínos v oblasti stavebníctva a architektúry v meste Martin. Samospráva pripomenula, že sa podieľal na výstavbe polyfunkčných, rodinných domov či administratívnych budov. Medzi historicky najvýznamnejšiu budovu patrí vila a ateliér najvýznamnejšieho maliara slovenskej moderny Martina Benku.



Marčekovi udelila samospráva ocenenie za vynikajúce výsledky v jazyku esperanto, v pedagogickej a prekladateľskej činnosti, ako i za zviditeľnenie mesta. Marček je medzinárodne uznávaný a oceňovaný slovenský esperantista, učiteľ, vydavateľ, redaktor, člen Akadémie esperanta a laureát medzinárodnej Ceny Deguči. Už viac ako päť desaťročí zviditeľňuje mesto Martin, región Turiec a Slovensko na esperantskej pôde.



Cenu mesta získala i Sekerková, a to za aktívny prínos v komunálnej oblasti a pri príležitosti životného jubilea 80 rokov. Na mestskom úrade začala pracovať ako 18-ročná, pôsobila tam až do svojho dôchodku na rôznych pozíciách. Päť volebných období pôsobila ako mestská poslankyňa za časť Sever.



Stronček získal cenu dobrovoľníka mesta za svoju dobrovoľnícku činnosť vo Zväze invalidov - rade zrakovo postihnutých, kde pomáhal s organizovaním podujatí, sprievodcovstvom či poskytovaním svojich vodičských schopností. Po rozpade Zväzu invalidov a zmene systému v roku 1990 sa stal jedným zo zakladateľov Únie nevidiacich a slabozrakých - základnej organizácie v Martine.



Samospráva ešte vlani schválila udelenie čestného občianstva hercovi a spevákovi Danielovi Heribanovi in memoriam. Rodina si vlani nemohla ocenenie prevziať, urobila tak v piatok.