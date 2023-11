Mesto Martin udelilo počas Svätomartinských dní verejné uznania

Martin 13. novembra (TASR) - Mesto Martin udelilo v piatok (10. 11.) počas Svätomartinských dní verejné uznania v kategóriách Čestné občianstvo, Cena mesta, Cena dobrovoľníka a Cena primátora. Zároveň pri príležitosti 10. výročia spolupráce ocenilo partnerské mesto Békešská Čaba. TASR o tom informoval Miroslav Hamar z úseku primátora mesta Martin.



Čestné občianstvo mesta Martin udelili Fraňovi Štefunkovi in memoriam za mimoriadny prínos v oblasti výtvarného umenia v meste Martin, v regióne Turiec a pri príležitosti 120. výročia narodenia. Cenu mesta Martin udelili Želmíre Mišutovej za popularizáciu umeleckého slova, Imrichovi Žigovi in memoriam za mimoriadny prínos na rozvoji mesta a šírenie dobrého mena mesta Martin doma i v zahraničí, Zoltánovi Lengyelovi za spájanie kultúry medzi slovenským a maďarským národom, ako aj inými národnostnými menšinami žijúcimi v regióne Turiec.



Cenu dobrovoľníka mesta Martin udelili občianskym združeniam Matka a dieťa Turca, Wings Forever a MARTinklúzia za aktívnu sociálnu, materiálnu, osobnú pomoc a podporu ukrajinským odídencom v regióne Turiec.



Cenu primátora mesta Martin udelili Božene Kočalkovej in memoriam za celoživotnú prácu v oblasti kultúry, zachovanie turčianskeho kultúrneho dedičstva a Folklórneho súboru Turiec. Tiborovi Kočvarovi za šírenie dobrého mena mesta Martin doma i v zahraničí a rozvoj podnikateľského prostredia. Petrovi Rovniankovi za celoživotný prínos v oblasti športu. Kolektívu Súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a Súkromnej špeciálnej základnej školy za trpezlivú a odhodlanú prácu pri výchove hendikepovaných detí. Kolektívu občianskeho združenia SPOSA - Turiec a Súkromnej špeciálnej materskej školy Sposáčik za trpezlivú a odhodlanú prácu pre budúcnosť detí s autizmom.



Dohodu o partnerskej spolupráci medzi mestom Martin a župným mestom Békešská Čaba podpísali 21. júna 2013 v Martine. "Odvtedy pribudlo viacero spoločných projektov rámci Vyšehradu, Európy pre občanov či aktuálneho projektu Interreg Central Europe," dodal Hamar.