Mesto Martin upozorňuje na dodržiavanie otváracích hodín cintorínov

Martin 25. októbra (TASR) – Mesto Martin upozorňuje v súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých na dodržiavanie návštevného poriadku a otváracích hodín cintorínov. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej budú pohrebiská v správe mesta prístupné verejnosti do soboty (30. 10.) v čase od 8.00 do 19.00 h, od nedele (31. 10.) do utorka (2. 11.) od 8.00 do 21.00 h a po strede (3. 11.) od 8.00 do 19.00 h.



Mesto ako prevádzkovateľ pohrebísk žiada občanov v záujme dôstojnej a bezpečnej spomienky na všetkých zosnulých, aby na pohrebiskách využívali dostupnú kapacitu smetných nádob a veľkokapacitných kontajnerov, pri úprave hrobov dodržiavali poriadok a nehromadili nadbytočný odpad na mieste na to neurčenom. "Platí to aj v prípade donesených nádob na polievanie, ktoré nie je prípustné skladovať pri hroboch, prípadne pri centrálnych zdrojoch vody," vysvetlila Kalmanová.



Doplnila, že mesto apeluje tiež na vodičov, aby zvýšili pozornosť pri využívaní dostupných možností priľahlého parkovania a dopravy v okolí pohrebísk. "Apeluje aj na chodcov, aby v sychravom jesennom počasí nezabudli na používanie reflexných prvkov, ktoré pomáhajú zvyšovať ich bezpečnosť na cestách a chodníkoch. Súčasne mesto odporúča, aby si návštevníci pohrebiska počas návštevy uschovali osobné a cenné predmety, respektíve zvážili ich ponechanie doma," uviedla hovorkyňa mesta.