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Mesto Martin vypovedalo zmluvy na tri rozpracované investičné akcie

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V najbližšom období samospráva zabezpečí výber zhotoviteľov, ktorí jednotlivé stavby dokončia.

Autor TASR
Martin 5. augusta (TASR) - Martinská radnica vypovedala zmluvy na tri rozpracované investičné akcie - rekonštrukciu Hviezdoslavovho parku a rekonštrukcie základných škôl J. Kronera a A. Stodolu. Ako samospráva informovala na svojej webovej stránke, dôvodom je neschopnosť zhotoviteľa dokončiť ich v požadovanej kvalite tak, aby mohli byť bezpečne využívané občanmi mesta.

„Prioritou samosprávy je, aby boli všetky investície realizované v súlade s požadovanými štandardmi a mohli slúžiť obyvateľom bez akýchkoľvek kompromisov,“ vysvetlila svoj krok radnica.

V najbližšom období samospráva zabezpečí výber zhotoviteľov, ktorí jednotlivé stavby dokončia. „Cieľom mesta je, aby práce pokračovali čo najskôr a aby boli projekty dokončené kvalitne, odborne a v súlade s platnými technickými a bezpečnostnými požiadavkami,“ dodala radnica.
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