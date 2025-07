Medzev hľadá zhotoviteľa na prestavbu cesty do rómskej osady

Medzev 29. júla (TASR) - Mesto Medzev v okrese Košice-okolie vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na prestavbu hlavnej prístupovej cesty do rómskej osady na Kováčskej ulici. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Realizáciou zákazky sa má zabezpečiť vyššia kvalita a bezpečnosť prístupových možností obyvateľov lokality obývanej hlavne obyvateľmi z marginalizovanej rómskej komunity k základným službám občianskej vybavenosti v meste.



Podľa primátora Radoslava Gedeona žije v danej lokalite približne 1400 ľudí. „Cesta je v havarijnom stave a je veľmi úzka. Chceme ju rozšíriť o chodník, spevniť breh vodného toku a pribudnúť má aj verejné osvetlenie,“ uviedol pre TASR s tým, že ide o úsek dlhý približne 1,5 kilometra. Pripomenul, že výstavbou chodníka sa pomôže zvýšiť hlavne bezpečnosť detí smerujúcich do a zo školy.



Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške okolo 811.500 eur. Financovaná má byť prevažne zo zdrojov Európskej únie. Práce by mali trvať 18 mesiacov.