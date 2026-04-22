Streda 22. apríl 2026
Mesto Michalovce spustilo dotazník k cestovnému poriadku MHD

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Michalovce 22. apríla (TASR) - Mesto Michalovce pripravilo pre obyvateľov dotazník zameraný na fungovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD). Prostredníctvom anonymného prieskumu môžu obyvatelia vyjadriť svoje názory a pripomienky k aktualizovanému cestovnému poriadku. Ako informovala samospráva, vyplniť ho záujemcovia majú do 30. apríla.

Samospráva uviedla, že cieľom dotazníka je získať spätnú väzbu od cestujúcich a zlepšiť dostupnosť aj efektívnosť MHD v meste. Obyvatelia sa v ňom môžu vyjadriť ku každej autobusovej linke samostatne, čo má umožniť presnejšie vyhodnotenie jednotlivých podnetov.

Na základe získaných odpovedí chce mesto rokovať so zástupcami dopravcu DZS - M. K. Trans o možnostiach zapracovania pripomienok do grafikonu MHD. Dotazník je dostupný online.
Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle