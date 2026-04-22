Mesto Michalovce spustilo dotazník k cestovnému poriadku MHD
Autor TASR
Michalovce 22. apríla (TASR) - Mesto Michalovce pripravilo pre obyvateľov dotazník zameraný na fungovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD). Prostredníctvom anonymného prieskumu môžu obyvatelia vyjadriť svoje názory a pripomienky k aktualizovanému cestovnému poriadku. Ako informovala samospráva, vyplniť ho záujemcovia majú do 30. apríla.
Samospráva uviedla, že cieľom dotazníka je získať spätnú väzbu od cestujúcich a zlepšiť dostupnosť aj efektívnosť MHD v meste. Obyvatelia sa v ňom môžu vyjadriť ku každej autobusovej linke samostatne, čo má umožniť presnejšie vyhodnotenie jednotlivých podnetov.
Na základe získaných odpovedí chce mesto rokovať so zástupcami dopravcu DZS - M. K. Trans o možnostiach zapracovania pripomienok do grafikonu MHD. Dotazník je dostupný online.
