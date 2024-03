Mesto Michalovce udelilo jednotlivcom a kolektívom titul Čin roka 2023

Michalovce 22. marca (TASR) - Mesto Michalovce v rámci piatkového slávnostného programu odovzdalo 13 ocenení Čin roka 2023. Tento titul udeľujú jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí v predchádzajúcom roku dosiahli mimoriadny výsledok v rôznych oblastiach života. Návrhy na ich udelenie schválilo mestské zastupiteľstvo. Ako TASR informovala Marcela Andréová z tlačového referátu, ocenili desať jednotlivcov a tri kolektívy.



Návrhy mohli podať poslanci, primátor, mimovládne organizácie, stavovské profesijné organizácie, ale aj samotná verejnosť. Za rok 2023 boli ocenenia udelené v oblasti školstva, pedagogiky, kultúry, športu a humanity.



Laura Borovičová získala ocenenie za vynikajúce výsledky v akordeónových súťažiach, zatiaľ čo Martin Dorič je ocenený v športe za úspechy v paralukostreľbe a kvalifikáciu na Paralympijské hry. Martin Habura získal uznanie za charitatívny beh, ktorým pomohol ťažko chorým deťom.



Združenie Integra získalo ocenenie v odbore duševného zdravia za projekt "Šialený? No a!", ktorý sa zameriava na podporu duševného zdravia v školách. "Je založený na otvorenom dialógu študentov s moderátorom a ľuďmi, ktorí majú vlastnú osobnú skúsenosť s duševnou chorobou a liečbou," uviedla Andréová.



MŠK Iuventa Michalovce ocenili za úspechy v sezóne 2022/2023, vrátane postupu do semifinále Európskeho pohára. V oblasti pedagogiky boli ocenené Erika Kuriľaková za prínos vo vzdelávaní a mimoškolskej činnosti, ako aj Alena Niklasová za vynikajúce výsledky so svojimi žiakmi v rôznych súťažiach. Čin roka v oblasti školstva si odniesla aj Lenka Paľová za dosiahnuté výsledky so svojimi žiakmi v oblasti environmentálnej výchovy. Adam Paľovčík exceloval v hudobných súťažiach a detský spevácky zbor Pro Musica získal významné medzinárodné ocenenia.



V kultúre bol ocenený Matej Starják za reportáže o Zemplíne a Martin Babinčák za výnimočný prínos v darcovstve krvi. Katarína Varechová získala titul za najlepší scenár v medzinárodnej súťaži pre debutujúcich dramatikov.