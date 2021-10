Mesto Michalovce zbavuje ulice od vrakov áut

Michalovce 12. októbra (TASR) – Mesto Michalovce zbavuje svoje ulice a parkoviská od dlhodobo odstavených starých motorových vozidiel. Od mája, keď sa odpratávanie vrakov z cestných komunikácií stalo pre zmenu zákona o cestnej premávke jednoduchšie, ich príslušníci mestskej polície odstránili približne 20, do konca roka majú v rozpracovaní ďalšie tri. Pre TASR to potvrdila vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Iveta Palečková.



"Vozidlo, ktoré nemá platnú STK po dobu šiestich mesiacov, v čase pandémie sa táto lehota predlžuje o tri mesiace, a stojí na verejnom priestranstve, kde tvorí prekážku, je možné odtiahnuť aj bez predošlého upozornenia majiteľa," vysvetlil náčelník michalovskej mestskej polície Dušan Šanta. Ako Palečková doplnila, mestskí policajti odstraňujú aj autá, ktoré nemajú tabuľku s evidenčným číslom, respektíve jasne uvedené údaje o ich držiteľoch, a to aj v prípade, ak netvoria prekážku v cestnej premávke.



Majitelia takto odstránených vozidiel majú jeden mesiac na to, aby si ich za poplatok 100 eur na vrakovisku vyzdvihli. "Ak tak v danej lehote neurobia, vec je oznámená okresnému úradu, odboru životného prostredia, ktorý rozhodne o ďalšom postupe," doplnila Palečková s tým, že auto, ktoré ostane "bez majiteľa" je následne, podľa jeho stavu zlikvidované, alebo prepadne v prospech štátu. Mesto bude zároveň od vlastníkov odprataných vozidiel vymáhať 120 eur ako náhradu za náklady za odtiahnutie vozidla.



Prípadné ďalšie staré, respektíve nepojazdné vozidlá bude mesto odstraňovať v závislosti od kapacitných možností vrakoviska.