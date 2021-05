Mesto Michalovce zrekonštruovalo križovatku, zveľadilo tiež sídlisko

Michalovce 24. mája (TASR) – Medzi finančne najnáročnejšími investíciami, ktoré mesto Michalovce zrealizovalo v roku 2020, bola rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Zlatý býk, rekonštrukcia križovatky ulíc Jána Hollého – Partizánska – Andreja Sládkoviča a revitalizácia medziblokových priestorov na Sídlisku západ. Ako tiež vyplýva zo záverečného účtu mesta za vlaňajší rok, ktorým sa michalovskí mestskí poslanci zaoberajú na svojom pondelňajšom zasadnutí, samospráva hospodárila v roku 2020 s prebytkom vo výške viac ako 1,8 milióna eur.



"Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Zlatý býk, ako aj sprievodné kultúrne aktivity, sú naplánované v rámci projektu 'Through Art we Ruin Borders', financovaného z európskych štrukturálnych fondov v programe HU-SK-RO-UA," informovala v dokumente vedúca finančného odboru mestského úradu Oľga Bereznaninová s tým, že tento projekt si vyžiadal výdavky vo výške takmer 398.000 eur. Druhým finančne najnáročnejším projektom, ktoré michalovská samospráva zrealizovala v uplynulom roku, bola rekonštrukcia križovatky ulíc Jána Hollého – Partizánska – Andreja Sládkoviča.



Práce s finančnými nákladmi v sume 390.000 eur zahŕňali i vytvorenie ostrovčekov, komunikácií pre peších, priechodov pre chodcov a verejného osvetlenia. Do revitalizácie medziblokových priestorov na ulici Jána Švermu, kde sa vytvorili detské ihriská pre rôzne vekové kategórie, fitnes zóna, multifunkčné ihrisko, pešie komunikácie, oddychové zóny a výbeh pre psov, a bolo osadené osvetlenie a prvky drobnej architektúry, investovalo mesto viac ako 250.000 eur.



"V roku 2020 mesto pokračovalo v revitalizácii existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch. Došlo k rekonštrukcii 12.780,60 štvorcových metrov komunikácií a parkovísk, 9046,45 štvorcových metrov chodníkov a 175,86 štvorcových metrov plôch zo zámkovej dlažby," priblížila Bereznaninová ďalšie investície spolu vo výške viac ako 1,2 milióna eur. Ďalších takmer 392.000 eur z kapitálových výdavkov tiež samospráva investovala do obnovy budov a ihriska základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.



Ako v súvislosti s investičnými akciami mesta Bereznaninová podotkla, mesto vlani nepristúpilo k plánovaným projektom modernizácie plavárne, výstavby florbalovej haly, ani rekonštrukcie Kostolného námestia, a preto neprijalo ani bankový úver vo výške 885.000 eur, ktorým chcelo projekty spolufinancovať.



Ako tiež zo záverečného účtu mesta vyplýva, výpadok na podielových daniach spôsobený pandémiou nového koronavírusu vyčíslili na sumu 690.000 eur. Výsledok hospodárenia mesta Michalovce za rok 2020 aj napriek tomu predstavuje sumu 3.572.342 eur. Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov spolu vo výške 1.730.310 eur tak mesto hospodárilo s prebytkom vo výške 1.842.032 eur, ktorý po odrátaní príspevkov do fondov ochrany psov a pešej zóny poputuje do rezervného fondu.