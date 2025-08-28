< sekcia Regióny
Mesto Moldava nad Bodvou obnoví vnútroblok ulíc Bartalosova a Školská
Návrh počíta s vytvorením komunikácie, ktorá prepojí východnú a západnú časť riešeného územia. V južnej časti má vzniknúť malé námestie.
Autor TASR
Moldava nad Bodvou 28. augusta (TASR) - Práce na revitalizácii vnútroblokového priestoru ulíc Bartalosova a Školská v Moldave nad Bodvou sa začnú v priebehu septembra. Mesto pre TASR potvrdilo, že stavenisko už odovzdalo zhotoviteľovi. Radnica na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 225.000 eur. Informuje o tom na svojej webovej stránke. Obyvateľov uvedenej lokality zároveň žiada o zhovievavosť a trpezlivosť počas prác.
„Projekt rieši revitalizáciu vnútroblokového a pouličného priestoru z hľadiska zvýšenia atraktivity a využiteľnosti plochy ako celku, aplikovaním zelene, herných prvkov, prvkov drobnej architektúry a podobne. Spolu s navrhovanými pešími komunikáciami z vodopriepustných materiálov sa vytvorí prepojovací, stretávací a relaxačný vnútroblokový priestor,“ uvádza mesto s tým že súčasný stav zelene na danom mieste je zlý a priestor je nevyužiteľný z viacerých hľadísk.
Návrh počíta s vytvorením komunikácie, ktorá prepojí východnú a západnú časť riešeného územia. V južnej časti má vzniknúť malé námestie. Pridružená plocha zas bude pozostávať z presunutých prvkov detského ihriska, kde pribudne aj hojdačka či trampolína.
„Podstatným koncepčným prvkom okrem komunikačnej siete chodníkov a prvkov technického vybavenia sú plochy zmiešaných trvalkových záhonov so sezónnou premenlivosťou a výškovou gradáciou. Bohatá aplikácia záhonov vytvorí dynamický priestor v každom ročnom období,“ dodáva mesto.
Na vizuálne oddelenie od garáží postavia konštrukcie, ktoré nechajú obrásť popínavými rastlinami. Priechod na západnej strane oplotia a nainštalujú bráničku. Priestor má slúžiť len domácim majiteľom bývajúcim v bytovkách. Súčasťou projektu sú aj konštrukcie na smetné nádoby, ktoré by mali zabrániť vandalizmu či nadmernému znečisťovaniu okolia.
Práce by mali byť hotové na prelome novembra a decembra.
