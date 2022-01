Mesto Myjava má k dispozícii 81 nájomných bytov, chce postaviť ďalšie

Myjava 10. januára (TASR) – Mesto Myjava má v súčasnosti k dispozícii 81 nájomných bytov. Všetky sa nachádzajú na sídlisku Kamenné a sú situované v troch bytových domoch. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.



Byty sú aktuálne plne vyťažené. "Je o ne záujem a aktuálne evidujeme 34 žiadateľov o mestský nájomný byt. Mesto v súčasnosti ďalšie bytovky s nájomnými bytmi nestavia, ale výstavba sa už dlhší čas plánuje a bola aj prerokovávaná mestským zastupiteľstvom," uviedol Hrin.



Mesto plánuje výstavbu komplexu štyroch bytových domov na sídlisku Vŕšok. "Predpoklad je taký, že tieto bytovky by mali byť dokončené do 31. decembra 2024. Výstavba, ak sa všetko podarí dotiahnuť do konca, bude realizovaná na náklady vlastníka pozemku, spoločnosti All Inclusive Myjava. Následne by sa zrealizoval odkup týchto bytových domov mestom do svojho výlučného vlastníctva. Celkovo sa má v nových bytovkách nachádzať 102 bytových jednotiek," informoval hovorca.



Ako doplnil, mesto sleduje situáciu v oblasti avizovanej podpory stavania nájomných bytov zo strany štátu. "Samospráva túto situáciu stále sleduje. Rovnako tak podmienky a možné formy podpory výstavby nájomných bytov. No hovoriť o nejakom výraznejšom zlepšení sa asi nedá," doplnil Hrin.