Mesto Myjava malo výdavky za prvé kolo do 20.000 eur

Myjava 5. novembra (TASR) – Mesto Myjava ešte nemá spočítané všetky náklady za prvé kolo celoplošného testovania v rámci akcie Spoločná zodpovednosť. Samospráva predpokladá, že sú v rozmedzí od 15.000 do 20.000 eur. TASR o tom informoval Martin Kovanič z mestského úradu.



"Presné čísla sme ešte nestihli dať dohromady, pretože sa pripravujeme na druhé kolo testovania. Od marca sme však ešte nedostali zaplatené náklady spojené s ochorením COVID-19," uviedol Kovanič.



Do prvého kola sa v meste zapojilo 36 administratívnych pracovníkov, medzi ktorými boli zamestnanci mesta, ale aj dobrovoľní pracovníci, oslovení mestom. "Ministerstvo obrany SR zabezpečilo nula zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Mesto si muselo riešiť zabezpečenie pracovníkov samo. Po zverejnenej výzve primátora malo mesto do piatka (30. 10.) k dispozícii viac ako 40 zdravotníkov," informoval Kovanič.



Ako doplnil, na odberných miestach v meste sa otestovalo 6872 ľudí, z ktorých bolo 51 pozitívnych a približne desať percent z nich nemalo trvalý pobyt v meste Myjava.