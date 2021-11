Mesto Myjava opäť obnovilo krízovú telefonickú linku

Myjava 20. novembra (TASR) – Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s ochorením COVID-19 a prijímanie prísnejších opatrení na spomalenie nárastu ochorenia obnoví mesto Myjava od pondelka (22. 11.) opäť krízovú telefonickú linku. Informoval o tom hovorca mesta Marek Hrin.



"Tá je určená na pomoc občanom s pozitívnym výsledkom na COVID-19, ktorí musia zostať v karanténe a nemajú možnosť zabezpečiť si napríklad nákup potravín, hygienických potrieb alebo liekov sami a zároveň nemajú nikoho vo svojom okolí, kto by im pomohol," uviedol Hrin.



Telefonická linka bude dostupná až do odvolania záujemcom denne od 7.00 do 20.00 h. V prípade potreby sú členovia krízového intervenčného tímu k dispozícii na telefónnom čísle 0907 242 449.