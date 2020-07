Myjava podpísala zmluvu na stavbu ochrannej nádrže za 1,4 milióna eur

Myjava 2. júla (TASR) – Mesto Myjava podpísalo zmluvu na realizáciu ochrannej nádrže Padelky. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Operačného programu kvalita životného prostredia. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Víťazná ponuka spoločnosti ViOn mala hodnotu viac ako 1,4 milióna eur bez DPH.



Mesto vypísalo výzvu na predkladanie ponúk ešte v novembri 2019, ale zmluvu podpísali až v závere júna. Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky sa odhadovala vo výške 2 488 674,16 eura bez DPH. Záujem o súťaž, kde jediným kritériom bola najnižšia cena, prejavilo 12 uchádzačov.



Víťazná ponuka spoločnosti ViOn zo Zlatých Moraviec mala hodnotu 1 416 666,67 eura bez DPH. To je o viac ako jeden milión eur menej, ako bola odhadovaná hodnota zákazky. Ak nenastanú neočakávané okolnosti, dielo by mala víťazná firma dokončiť do 550 dní od podpisu zmluvy.