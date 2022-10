Mesto Myjava pripravilo pre obyvateľov z kopaníc bezplatnú dopravu

Myjava 29. októbra (TASR) – Mesto Myjava pripravilo pre obyvateľov z odľahlých kopaníc bezplatnú dopravu do volebnej miestnosti z lokalít Malejov a Junasovia. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



"Myjava má viacero kopaníc, ktoré sú odľahlé, a v súvislosti s touto skutočnosťou sme sa museli zaoberať s prístupnosťou počas spojených volieb. V rámci zabezpečenia volieb sme pripravili bezplatnú autobusovú dopravu pre obyvateľov lokalít Malejov a Junasovia, aby sa mali ako dostať do volebnej miestnosti v hasičskej zbrojnici U Vankov," uviedol Hrin.



Ako doplnil, bezplatná doprava je prioritne určená pre starších obyvateľov, ako aj pre imobilných voličov. "Samozrejme dopravu budú môcť využiť všetci voliči, ktorí o ňu prejavia záujem a budú chcieť využiť volebné právo. Voliči z týchto lokalít boli informovaní, pripravili sme cestovný poriadok, kedy a v akých časoch bude mikrobus do volebnej miestnosti premávať. Je na ich slobodnej vôli, ako svoje volebné právo uplatnia," informoval hovorca mesta.