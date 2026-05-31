Mesto Myjava ukončilo symbolicky prvú etapu rekonštrukcie ZUŠ
Autor TASR
Myjava 31. mája (TASR) - Mesto Myjava symbolicky v druhej polovici mája ukončilo prvú etapu projektu Zlepšenie kvality vzdelávania v Základnej umeleckej škole (ZUŠ) Myjava ďakovným koncertom Petra Pláňavského. Projekt za vyše 400.000 eur realizovala samospráva od októbra 2025 do februára 2026. Cieľom bolo zlepšenie podmienok pre kvalitné a inkluzívne vzdelávanie. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Projekt zahŕňal rekonštrukciu priestorov na treťom nadzemnom podlaží školy, zateplenie budovy, výmenu okien a dverí či čiastočnú debarierizáciu. Súčasťou bola aj modernizácia učební a nákup vybavenia vrátane notebookov, elektrických gitár a koncertného krídla. Práve nové koncertné krídlo predstavili verejnosti počas koncertu Petra Pláňavského, ktorý sa venoval aj žiakom školy.
Vo foyeri Kultúrneho domu Samka Dudíka zazneli štyri skladby vážnej hudby. „Koncert bol súčasťou oficiálneho ukončenia projektu rekonštrukcie základnej umeleckej školy. Žiaci a pedagógovia už naplno využívajú zrekonštruované priestory,“ uviedol Hrin. Dodal, že najväčšími problémami boli pôvodné okná, fasáda a strecha viac ako 20-ročnej budovy. Mesto pripravuje aj druhú etapu rekonštrukcie, ktorá sa má týkať spodných priestorov školy, nácvikových sál a terasy, cez ktorú zateká.
Zástupca primátora Milan Fusek pripomenul, že školu navštevuje približne 400 žiakov. „Podarilo sa nám zateplenie budovy, výmena okien, strechy aj hromozvodu. Súčasťou projektu boli aj nové hudobné nástroje a notebooky,“ skonštatoval.
Zástupkyňa riaditeľky školy Erika Matulová ocenila najmä zlepšenie podmienok pre vyučovanie. „Cez pôvodné okná nám fúkalo, rozlaďovali sa nástroje a cez strechu zatekalo. Teraz je to všetko v poriadku,“ uviedla.
Nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 409.694,40 eura poskytlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Projekt bol podporený z Programu Slovensko 2021 - 2027 a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Po ukončení verejného obstarávania a zároveň aj po realizácii projektu dosiahli celkové oprávnené náklady hodnotu 305.642,74 eura. NFP bol vo výške 281.191,32 eura, spolufinancovanie mesta bolo v sume 24.451,42 eura a neoprávnené výdavky v hodnote 119.536,82 eura.
