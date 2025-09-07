< sekcia Regióny
Mesto na Orechovej ulici vybudovalo oporný múr za 75.000 eur
Miestna cesta má podľa neho nový asfaltový povrch v celej šírke profilu na dĺžke realizovaného oporného múra 38 metrov.
Autor TASR
Humenné 7. septembra (TASR) - Mesto Humenné vybudovalo na Orechovej ulici oporný múr za 75.000 eur. Náklady boli kryté z prostriedkov mesta. Aktuálne už slúži verejnosti. TASR o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.
Ako uviedol, výstavba oporného múra bola nutná z dôvodu zabraňovania poškodenia plynového potrubia zvažujúcou sa miestnou cestou na Orechovej ulici.
„Stavba bola odovzdaná zhotoviteľovi Mirsh, s.r.o. v marci tohto roka, so stavebnými prácami sa začalo v apríli odstránením podložia miestnej cesty. Vybetónoval sa základ, na ktorý boli osadené železobetónové prefabrikáty, uložená bola tiež drenážna rúra s uličnými vpustami, ktoré ústia do miestnej kanalizácie,“ uviedol Škuba s tým, že práce ukončili v auguste.
