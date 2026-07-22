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Mesto neočakáva problémy pri kolaudácii trate električky v Petržalke
Pokračuje sa aj v niektorých posledných prácach.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Hlavné mesto nepredpokladá problémy pri kolaudácii novej električkovej trate v bratislavskej Petržalke. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Kedy však bude nová električková radiála oficiálne skolaudovaná, je zatiaľ otázne. Vlani v lete sa magistrát nechal počuť, že by chcel mať novú električkovú radiálu skolaudovanú v prvom kvartáli 2026, podotkol však, že to nie je „úplne v jeho rukách“.
„Nepredpokladáme problémy s kolaudáciou,“ skonštatoval Bubla. Aktuálne prebieha podľa hovorcu kolaudačné konanie na mestskej časti Petržalka. Po vydaní rozhodnutia budú všetky objekty, ktoré povoľovala mestská časť, teda stavebný úrad mestskej časti, skolaudované.
Zároveň prebieha konanie o predčasnom užívaní na Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý je špeciálnym stavebným úradom pre mestské dráhy. Po vydaní jeho rozhodnutia budú mať všetky objekty rozhodnutie o predčasnom užívaní. „Následne hlavné mesto požiada o kolaudáciu predmetných objektov,“ poznamenal Bubla.
Okrem toho všetky objekty, ktoré povoľoval špeciálny stavebný úrad hlavného mesta, majú podľa neho predčasné užívanie. Podľa hovorcu zostáva iba niekoľko objektov, ktoré nemajú kolaudačné rozhodnutie od Okresného úradu Bratislava, „O tieto budeme žiadať v septembri,“ podotkol Bubla.
Pokračuje sa aj v niektorých posledných prácach. V súčasnosti však podľa magistrátu chýbajú iba niektoré úpravy plôch, na ktorých boli časti zariadenia staveniska a dokončenie prác na moste na Panónskej ceste. Zhotoviteľ zároveň postupne odstraňuje chyby a nedorobky, ktoré sa okrem iného týkali aj niektorých dlažieb na zastávkach. Lehota na oznámenie takýchto chýb je pre hlavné mesto podľa hovorcu až 365 dní. „To znamená, že ak sa objavia ďalšie, aj tieto budú zo strany mesta oznámené a následne odstránené,“ dodal Bubla.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Termín dokončenia sa posúval aj pri zastávkach, problémom boli prístrešky, ktoré musel dokončiť druhý subdodávateľ. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračovali ďalej.
„Nepredpokladáme problémy s kolaudáciou,“ skonštatoval Bubla. Aktuálne prebieha podľa hovorcu kolaudačné konanie na mestskej časti Petržalka. Po vydaní rozhodnutia budú všetky objekty, ktoré povoľovala mestská časť, teda stavebný úrad mestskej časti, skolaudované.
Zároveň prebieha konanie o predčasnom užívaní na Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý je špeciálnym stavebným úradom pre mestské dráhy. Po vydaní jeho rozhodnutia budú mať všetky objekty rozhodnutie o predčasnom užívaní. „Následne hlavné mesto požiada o kolaudáciu predmetných objektov,“ poznamenal Bubla.
Okrem toho všetky objekty, ktoré povoľoval špeciálny stavebný úrad hlavného mesta, majú podľa neho predčasné užívanie. Podľa hovorcu zostáva iba niekoľko objektov, ktoré nemajú kolaudačné rozhodnutie od Okresného úradu Bratislava, „O tieto budeme žiadať v septembri,“ podotkol Bubla.
Pokračuje sa aj v niektorých posledných prácach. V súčasnosti však podľa magistrátu chýbajú iba niektoré úpravy plôch, na ktorých boli časti zariadenia staveniska a dokončenie prác na moste na Panónskej ceste. Zhotoviteľ zároveň postupne odstraňuje chyby a nedorobky, ktoré sa okrem iného týkali aj niektorých dlažieb na zastávkach. Lehota na oznámenie takýchto chýb je pre hlavné mesto podľa hovorcu až 365 dní. „To znamená, že ak sa objavia ďalšie, aj tieto budú zo strany mesta oznámené a následne odstránené,“ dodal Bubla.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Termín dokončenia sa posúval aj pri zastávkach, problémom boli prístrešky, ktoré musel dokončiť druhý subdodávateľ. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračovali ďalej.