Mesto Nesvady prežíva prvé voľby vo svojej krátkej histórii

Nesvady 29. februára (TASR) – Mesto Nesvady prežíva prvé voľby vo svojej histórii. Tá sa začala písať 1. januára tohto roka, keď sa rozhodnutím Národnej rady (NR) SR stala dovtedajšia obec Nesvady 141. slovenským mestom. V meste s vyše 5100 obyvateľmi je vo voličských zoznamoch zapísaných vyše 4000 oprávnených voličov, ktorí volia v štyroch volebných okrskoch. „Záujem o voľby je pomerne vysoký, niekde sme pridávali aj plenty, aby sme skrátili čakanie voličov,“ povedal prednosta Mestského úradu v Nesvadoch Ján Luca.



Svoj hlas odovzdali vo voľbách do NR SR členovia folklórneho súboru oblečení v krojoch, ale aj čerství mladomanželia, ktorí bezprostredne pred hlasovaním uzavreli manželstvo. O možnosť voliť poštou požiadali štyria občania, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta, ale zdržiavajú sa v zahraničí. Podľa prednostu je záujem o voľby vyšší ako v predchádzajúcich rokoch, predovšetkým v mladšej vekovej kategórii. „Môže to súvisieť aj s tým, že sme sa stali mestom, viac mladých sa zaujíma o dianie v meste,“ domnieva sa Luca.



Podľa názoru prednostu sú už po dvoch mesiacoch viditeľné drobné zmeny vo fungovaní samosprávy, výraznejšie zmeny však očakáva až z dlhodobého hľadiska. „Chceme dosiahnuť vyšší komfort pre našich občanov, skvalitniť služby, fungovanie verejnej správy. Zatiaľ sme zmenu pocítili v tom, že v meste vznikli služby, ktoré v obci neboli, napríklad taxislužba či salóny. Hoci by sa uživili aj v obci, predsa len je ten postoj iný, keď sme mestom,“ potvrdil prednosta.



Nesvady v minulom roku oslávili 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci. V roku 1269 sa obec volala Nasvod – Novum Naswod, názov Nesvady nesie od roku 1948.