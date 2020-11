Mesto Nitra bude spolupracovať so združením architektov

Nitra 23. novembra (TASR) – Otvorenie diskusie o architektúre a urbanizme je jedným z cieľov memoranda, ktoré uzatvorilo mesto Nitra so Združením architektov Nitry (ZAN). Mestskí poslanci memorandum schválili na svojom novembrovom rokovaní.



Podľa slov hlavného architekta Nitry Viktora Šabíka ide o dôležitý krok, ktorý môže prispieť ku skvalitneniu architektonickej tvorby na území mesta. „Som presvedčený, že je to dôležitá súčasť širokospektrálneho prostredia a života v tomto meste,“ skonštatoval.



Spolupráca mesta s profesijným združením architektov má podľa predsedu ZAN Tibora Zelenického pomôcť pri formovaní Nitry a zároveň vytvorí zázemie pre riešenie problémov pri tvorbe verejných priestorov. „Čo všetko bude možné robiť, ukáže až čas. ZAN neprišlo pýtať od mesta peniaze. Spoluprácu s mestom si predstavujeme ako vzájomnú profesijnú pomoc, pretože je pravda, že tvár mesta určuje činnosť architektov a urbanistov a tej práce je tu veľmi veľa,“ skonštatoval.



Vzájomná spolupráca mesta a architektov môže mať podľa jeho slov viacero podôb. „Tých tém je veľké množstvo. Od skvalitnenia a urýchlenia legislatívnych procesov až po spoločenskú prezentáciu a propagáciu architektúry Nitry. V neposlednom rade ide aj o všeobecné pozdvihnutie spoločenského vnímania architektúry,“ povedal Zelenický.



Ako pripomenul, ZAN má už podpísanú aj ďalšie zmluvy o spolupráci. „Napríklad s kultúrnou inštitúciou Vila K, ktorá je významnou pamiatkou funkcionalistickej architektúry na Kmeťkovej ulici, a mohla by sa stať istým centrom architektonického diania v Nitre,“ dodal Zelenický.