< sekcia Regióny
Mesto Nitra bude testovať umelú inteligenciu na zlepšenie MHD
Projekt je súčasťou programu RAPTOR 2026 (Rapid Applications for Transport).
Autor TASR
Nitra 4. júla (TASR) - Mesto Nitra bude testovať umelú inteligenciu na zlepšenie mestskej hromadnej dopravy (MHD). Umelú inteligenciu a pasívne Wi-Fi senzory využije na anonymné zisťovanie obsadenosti autobusov a analýzu cestovných vzorcov. Cieľom je získať presnejšie údaje o tom, koľko cestujúcich využíva jednotlivé spoje, kde nastupujú a vystupujú a ako sa pohybujú v rámci siete mestskej hromadnej dopravy. Získané dáta pomôžu odborníkom lepšie plánovať linky, optimalizovať cestovné poriadky a efektívnejšie využívať kapacity vozidiel, informovala radnica.
Projekt je súčasťou programu RAPTOR 2026 (Rapid Applications for Transport). Realizovať sa bude od júla do decembra tohto roka v reálnych podmienkach. Počas skúšobnej fázy bude mesto spolupracovať so startupom na testovaní technológie, vyhodnocovaní získaných údajov a posudzovaní jej prínosu pre ďalší rozvoj verejnej dopravy.
Mesto Nitra sa do programu zapojilo ako jedno zo 14 európskych miest. RAPTOR je inovačný program organizácie EIT Urban Mobility, iniciatívy Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), orgánu Európskej únie. Prepája mestá s inovatívnymi startupmi a malými či strednými podnikmi, ktoré spoločne testujú riešenia konkrétnych dopravných výziev v reálnych podmienkach.
Projekty sa venujú rôznym oblastiam mestskej mobility, od elektromobility a inteligentného parkovania cez bezpečnosť na cestách až po mestskú logistiku a využívanie dát pri rozhodovaní. Spoločným cieľom je overiť inovatívne riešenia priamo v uliciach miest a podporiť ich ďalšie využitie v praxi.
Projekt je súčasťou programu RAPTOR 2026 (Rapid Applications for Transport). Realizovať sa bude od júla do decembra tohto roka v reálnych podmienkach. Počas skúšobnej fázy bude mesto spolupracovať so startupom na testovaní technológie, vyhodnocovaní získaných údajov a posudzovaní jej prínosu pre ďalší rozvoj verejnej dopravy.
Mesto Nitra sa do programu zapojilo ako jedno zo 14 európskych miest. RAPTOR je inovačný program organizácie EIT Urban Mobility, iniciatívy Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), orgánu Európskej únie. Prepája mestá s inovatívnymi startupmi a malými či strednými podnikmi, ktoré spoločne testujú riešenia konkrétnych dopravných výziev v reálnych podmienkach.
Projekty sa venujú rôznym oblastiam mestskej mobility, od elektromobility a inteligentného parkovania cez bezpečnosť na cestách až po mestskú logistiku a využívanie dát pri rozhodovaní. Spoločným cieľom je overiť inovatívne riešenia priamo v uliciach miest a podporiť ich ďalšie využitie v praxi.