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Mesto Nitra chce na jar začať rekonštruovať Hollého ulicu
Podľa dokumentov zverejnených v Centrálnom registri zmlúv dosiahnu náklady na stavebné práce sumu takmer 1,3 milióna eur.
Autor TASR
Nitra 24. novembra (TASR) - Nitrianska radnica chce na jar začať s rekonštrukciou Hollého ulice. Obnovu komunikácie, ktorá prepája staré mesto s najväčším nitrianskym sídliskom Klokočina, pripravuje magistrát už od roku 2021.
Primátor Marek Hattas na sociálnej sieti informoval, že stavebné práce by sa mali začať na jar, po zimnej uzávere. „Aktuálne už máme stavebnú firmu aj všetky potrebné povolenia. Rekonštrukcia nespočíva iba v uložení nového asfaltu. Projekt zahŕňa aj ochranu a prekládky inžinierskych sietí, kompletnú obnovu chodníkov, nové priechody pre chodcov, predĺženie jazdného pruhu na Párovskú ulicu, novú výsadbu zelene a bezpečnejšie podmienky pre cyklistov,“ priblížil Hattas.
Niekoľkoročnú prípravu rekonštrukcie podľa jeho slov ovplyvnili náročné administratívne procesy. „Projektová dokumentácia sa musela postupne upravovať, zapracovali sme pripomienky odborných komisií a ďalších zainteresovaných strán a zároveň sme projekt prispôsobili možnostiam získania finančných prostriedkov z Európskej únie. Bez týchto úkonov by sa realizácia nemohla začať,“ uviedol primátor.
Podľa dokumentov zverejnených v Centrálnom registri zmlúv dosiahnu náklady na stavebné práce sumu takmer 1,3 milióna eur. Mestu sa však podarilo získať na projekt zdroje z fondov Európskej únie, prostredníctvom ktorých chce financovať ich podstatnú časť. Podľa radnice je už schválená dotácia na cyklotrasu. „Žiadosť o príspevok z Programu Slovensko na miestnu komunikáciu je v overovaní,“ doplnil mestský úrad.
Primátor Marek Hattas na sociálnej sieti informoval, že stavebné práce by sa mali začať na jar, po zimnej uzávere. „Aktuálne už máme stavebnú firmu aj všetky potrebné povolenia. Rekonštrukcia nespočíva iba v uložení nového asfaltu. Projekt zahŕňa aj ochranu a prekládky inžinierskych sietí, kompletnú obnovu chodníkov, nové priechody pre chodcov, predĺženie jazdného pruhu na Párovskú ulicu, novú výsadbu zelene a bezpečnejšie podmienky pre cyklistov,“ priblížil Hattas.
Niekoľkoročnú prípravu rekonštrukcie podľa jeho slov ovplyvnili náročné administratívne procesy. „Projektová dokumentácia sa musela postupne upravovať, zapracovali sme pripomienky odborných komisií a ďalších zainteresovaných strán a zároveň sme projekt prispôsobili možnostiam získania finančných prostriedkov z Európskej únie. Bez týchto úkonov by sa realizácia nemohla začať,“ uviedol primátor.
Podľa dokumentov zverejnených v Centrálnom registri zmlúv dosiahnu náklady na stavebné práce sumu takmer 1,3 milióna eur. Mestu sa však podarilo získať na projekt zdroje z fondov Európskej únie, prostredníctvom ktorých chce financovať ich podstatnú časť. Podľa radnice je už schválená dotácia na cyklotrasu. „Žiadosť o príspevok z Programu Slovensko na miestnu komunikáciu je v overovaní,“ doplnil mestský úrad.