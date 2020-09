Mesto Nitra i celý okres zaradili do červenej zóny

Nitra 11. septembra (TASR) – Nitriansky okres i mesto Nitra sa od 12. septembra pre vysoký počet infikovaných novým koronavírusom posúva do červenej zóny. Za štvrtok 10. septembra pribudlo v okrese Nitra deväť pozitívne testovaných na COVID-19. Podľa posledných údajov však celkový počet infikovaných dosiahol v Nitre číslo 203 a v celom okrese 434. V piatok na zasadnutí krízového štábu na Okresnom úrade v Nitre sa preto rozhodlo, že sa dňom 12. septembra zapína červený semafor.



„Takýto postup odporučil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Jeho pracovníci vyhodnotili epidemiologickú situáciu a zaradili celý okres do červenej zóny,“ informoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre už vydal opatrenia, ktoré musia dodržiavať právnické a fyzické osoby. V platnosti budú od 12. do 30. septembra. Je medzi nimi napríklad zákaz usporadúvať hromadné športové, kultúrne, spoločenské či iné podujatia v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb. „Výnimku budú mať hromadné podujatia, kde na začiatku budú všetci účastníci disponovať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 12 hodín,“ informoval RÚVZ.



Zakázané je aj organizovanie hromadných podujatí od 23.00 do 6.00 h nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu budú mať svadby a pohrebné obrady s celkovým počtom účastníkov do 150 ľudí. Zakázané budú aj návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v nemocniciach i v interiéroch zariadení sociálnych služieb.