Mesto Nitra navrhuje zvýšenie cestovného v MHD

Nitra 25. januára (TASR) - Mestská hromadná doprava (MHD) v Nitre má byť od marca drahšia. O zvyšovaní cien cestovného budú rozhodovať mestskí poslanci na svojom rokovaní 2. februára.



Radnica zvýšenie cestovného zdôvodňuje rastom cien, predovšetkým pohonných látok. "Návrh sleduje zníženie nevyhnutných mesačných doplatkov dopravcovi zo strany mesta. Zároveň citlivo zohľadňuje dlhodobý cieľ mesta, aby používanie MHD naďalej zostalo ekonomicky výhodnejšie, ako používanie individuálnej dopravy," konštatuje sa v materiáli.



Podľa nových taríf sa zvýši cena všetkých lístkov kupovaných u vodiča. V prípade, že poslanci návrh schvália, cena jednorazového lístka stúpne z 80 centov na jedno euro, zľavnený 50-centový lístok má byť zrušený. Cena za 24-hodinový lístok sa má po novom zvýšiť z 2,40 na tri eurá, 72-hodinový stúpne zo 4,90 na šesť eur a 168-hodinový z 8,40 na desať eur. "Nákup lístkov u vodiča spôsobuje zdržiavanie vozidiel a spomaľovanie MHD. Je preto nevyhnutné nastaviť cenu lístka, ktorý cestujúci kupuje u vodiča na takú výšku, aby bol dostatočne motivovaný pre nákup iným spôsobom," konštatuje sa v dôvodovej správe.



Ceny cestovného však majú stúpnuť aj pri kúpení lístkov prostredníctvom SMS správy, kde sa taxa za 70-minútový lístok zvyšuje z 80 centov na jedno euro. Rovnako sa počíta so zvyšovaním cien jednotlivých taríf aj pri nákupe lístka cez dopravnú a bankovú kartu či prostredníctvom mobilnej aplikácie. "Okruh cestujúcich s nárokom na zľavu sa nemení," pripomína radnica.



Magistrát predpokladá, že po zvýšení jednotlivých taríf môžu ročné tržby štatisticky narásť o 1.100.865 eur bez DPH. Šetriť na počte objednaných kilometroch mesto nechce, odbor dopravy na mestskom úrade to ani neodporúča. "Škrtaním spojov by sa znížila obsluha územia a znížil by sa komfort a kvalita života obyvateľov. Práve naopak, Odbor dopravy a dopravca eviduje od obyvateľov, výborov mestských častí a podnikateľov podnety na zvýšenie obsluhy MHD, a teda aj zvýšenie počtu objednaných kilometrov," konštatuje sa v materiáli.