Mesto Nitra odovzdalo do užívania dve nové cyklotrasy

Nitra 25. októbra (TASR) - Mesto Nitra v piatok oficiálne odovzdalo do užívania dve nové cyklotrasy, ktoré prepájajú mestské časti Klokočina, Diely a Mlynárce s mestským parkom a ďalšími nadväzujúcimi cyklotrasami. Obe trasy majú spolu celkovú dĺžku takmer päť kilometrov.



Mesto väčšinu nákladov financovalo z fondov Európskej únie. "Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina má dĺžku 3,1 kilometra. Nenávratné finančné prostriedky dosiahli výšku 1.187.876,57 eura. Väčšinu nákladov sa mestu podarilo financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu, zo svojho rozpočtu doplatilo 231.971,54 eura," uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Nadväzujúca trasa od Vodnej ulice po areál bývalého podniku Zelokvet má dĺžku 1,5 kilometra. Celkové výdavky dosiahli 567.387,60 eura. "Z rozpočtu mesta išla čiastka 75.560,12 eura a z Plánu obnovy a odolnosti 491.827,48 eura. Na každé jedno euro vynaložené z mestskej kasy tak Nitra získala na realizáciu cyklotrás ďalších šesť eur," dodal Holúbek.



Podľa primátora Mareka Hattasa takmer päť kilometrov nových cyklotrás zlepšuje dopravnú infraštruktúru nie len pre cyklistov, ale aj chodcov. "Napájajú sa na existujúcu cyklotrasu v parku. Takže ľudia z mestských častí Klokočina, Diely a Mlynárce sa dostanú po bezpečnej cyklotrase až do Starého parku a odtiaľ ďalej. Obzvlášť hrdý som na trvale svietiace solárne LED pointy osadené v strede cesty, ktoré v tme zvyšujú bezpečnosť. Máme tu tiež sčítače intenzity dopravy, ktoré vyhodnocujú počet chodcov a cyklistov. Vďaka nim budeme poznať aj trendy, teda či je počet cyklistov stúpajúci, alebo klesajúci," povedal Hattas.



Podľa poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja Henricha Vargu sú nové cyklistické cesty nadväzujúce na už existujúce trasy dôležité nie len pre Nitru, ale aj širší región. "Ľudia zo sídlisk sa po nich vedia dostať nie len do parku, ale následne aj do okolitých obcí smerom na Malý a Veľký Cetín, Golianovo a ďalej," skonštatoval.



Nitriansky primátor pripomenul, že mesto už pripravuje ďalšiu cyklistickú infraštruktúru. "Zameriavame sa hlavne na to, aby cyklotrasy nemali iba turistické využitie, ale slúžili hlavne ľuďom pri dochádzaní do práce. Vidím v Nitre ešte priestor na to, aby sme prepojili cyklotrasy vedúce do priemyselného parku, hlavne z Klokočiny. Teraz sa ale sústreďujeme na centrum mesta. Zmeny čakajú Štúrovu ulicu, na ktorej chceme vybudovať bezpečnú cyklistickú infraštruktúru. Ide o úsek od Univerzitného mostu až po veľký kruhový objazd smerom na Bratislavskú ulicu," doplnil Hattas.