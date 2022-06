Mesto Nitra otvorí letné kúpalisko v sobotu

Nitra 15. júna (TASR) – Cez víkend sa začne sezóna na letnom kúpalisku v Nitre. Mesto ho otvorí v sobotu 18. júna. Ako informovala radnica, cena vstupeniek zostáva rovnaká ako vlani.



Návštevníkov tento rok čaká nová gastrozóna, ktorú začalo mesto budovať už v predchádzajúcom období. Tento rok sa ju podarilo dokončiť. "Vznikla celá nová plocha s drevenými terasami, s pieskovou časťou i s trávnikmi. Úroveň tejto časti areálu sa nám podarilo zlepšiť aj vďaka novým stánkom, ktoré majú jednotný dizajn. Myslím, že celá modernizácia prebehla takým spôsobom, že aj náročnejší návštevníci s vyhraneným vkusom môžu byť spokojní," uviedol viceprimátor Daniel Balko.



Súčasťou úprav, ktoré mesto realizovalo pred začiatkom sezóny, je aj nový chodník pri tobogane. Niekdajšiu štrkovú plochu s ostrými kamienkami nahradí nový chodník, ktorý prepojí detské bazény. "Tento rok sme ukončili aj obnovu technológií a systém čerpadiel a filtrov. To sú práce, ktoré človek nevidí, ale bez nich by voda nespĺňala hygienické normy. Tieto práce boli investične zhruba na podobnej úrovni ako vybudovanie novej gastrozóny," vysvetlil Balko.



Ako doplnil, mesto v priebehu štyroch rokov preinvestovalo na kúpalisku približne pol milióna eur. "Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o veľkú sumu. Treba si ale uvedomiť, že na kúpaliskách, ktoré chcú ísť s dobou, stojí napríklad len rekonštrukcia jedného bazénu okolo jedného milióna eur. Takže my sme sa skutočne snažili spraviť za minimum peňazí maximálne veľa investícií. Chceme, aby sme sa za kúpalisko, ktoré má výnimočnú polohu v mestskom parku, nemuseli hanbiť," dodal Balko.