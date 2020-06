Mesto Nitra plánuje otvoriť zmodernizované letné kúpalisko v júli

Nitra 1. júna (TASR) - Mesto Nitra plánuje počas prvého júlového týždňa otvoriť letné kúpalisko. Samospráva chce podľa slov hovorcu mesta Tomáša Holúbeka vyjsť v ústrety tým, ktorí nebudú mať možnosť vycestovať na dovolenku k moru, či už pre nedostatok financií, strachu z cestovania v súčasnej situácii alebo preto, že si dovolenku museli minúť počas vrcholu pandémie. „Uvedomujeme si, že v situácii, v akej sa Slovensko momentálne nachádza, mnoho ľudí nepôjde v lete na dovolenky. Mať k dispozícii letné kúpalisko je preto zo strany mesta povinnosť. Preto sme už teraz začali práce na spustení kúpaliska, ktoré potrvajú zhruba mesiac,“ povedal viceprimátor Daniel Balko.



Základné prípravné práce na sezónu vyjdú na 30.000 eur. Do modernizácie kúpaliska samospráva v tomto roku investuje ďalších 250.000 eur. Reaguje tak na závery komisie, ktorá vznikla vlani, a stanovila si ciele na najbližšie roky, ktoré majú kúpalisko postupne modernizovať. „Usúdili sme, že nebudeme snívať o celoročných akvaparkoch, pretože Nitra nemá termálnu vodu. Bez nej by takéto riešenie bolo finančne veľmi náročné. Zameriame sa radšej na to, aby sme mali moderné letné kúpalisko,“ vysvetlil Balko.



V tomto roku mesto začne s budovaním novej gastrozóny so samostatnou oddychovou a relaxačnou časťou. Stánky na predaj jedla, ktoré tu boli doteraz, už nespĺňali hygienické ani estetické normy. Nahradiť ich majú tri stánky, každý bude zložený z dvoch kontajnerov, ktoré odobrili aj hygienici. Súťaž na kontajnery je už uzavretá. V gastrozóne je celkovo päť prevádzok. Dvaja prevádzkovatelia ostávajú vo svojich stánkoch, budú si však musieť upraviť vzhľad stánkov, aby ladili s celou zónou. Zvyšných troch bude mesto súťažiť.



Na letnom kúpalisku by mala pribudnúť piesková oddychová pláž s moderným mobiliárom a drevenými terasami, sedenia, kde si návštevníci môžu skonzumovať zakúpené jedlo, tienenie, mobilné prezliekarne a toalety. Teplejšia bude aj voda v detskom bazéne, čo zabezpečí výhrevné čerpadlo, ktoré nastaví vodu na 28 stupňov. Meniť sa tiež majú aj bazénové filtre.



Na gastrozónu aj s mobiliárom bolo vyčlenených 150.000 eur, výmena filtrov vyjde na skoro 86.000 eur. Investície by mali pokračovať aj v budúcom roku. „Pri vstupe uvažujeme nad alternatívou celoročnej kaviarne s výhľadom na hrad, čím by sa predĺžila sezónnosť kúpaliska aj mimo kúpacej sezóny,“ povedal Balko. Mesto tiež chce postupne vyriešiť aj sprchy a šatne.



Náklady na mestské kúpalisko v minulom roku dosiahli celkovo 266.584 eur. Najväčšiu položku tvorili náklady na energie (75.446 eur) a náklady na mzdy (70.247 eur). Celkové príjmy predstavovali 173.953 eur, z toho príjmy zo vstupného dosiahli 164.024 eur. Výška investícií sa v minulom roku vyšplhala na 98.400 eur.