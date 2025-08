Mesto Nitra podporí činnosť seniorov dotáciou

Nitra 4. augusta (TASR) - Nitrianska radnica podporí činnosť seniorov. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Nitra dostane od mesta dotáciu v hodnote 12.600 eur.



Podľa mestského úradu sú financie určené na voľnočasové aktivity seniorov v tomto roku. „Ide napríklad o výdavky na organizáciu športových, kultúrnych, vzdelávacích alebo rekreačných podujatí či pobytov. Z dotácie mesta si seniori môžu uhradiť náklady na cestovné, nájomné za priestory na organizáciu podujatí a podobne,“ pripomenul magistrát.



Ako doplnil, nitrianska okresná organizácia JDS má aktuálne stovky členov. Najväčšia časť dotácie poputuje predovšetkým na prepravu autobusmi do divadiel či na termálne kúpaliská. „V uplynulom období absolvovali seniori napríklad výlety do Poľného Kesova, do Žiliny či do benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku,“ dodala radnica.