Mesto Nitra podporí dotáciami rozvoj cestovného ruchu
Magistrát podporí projekty, ktoré sú v súlade so Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021 až 2031.
Autor TASR
Nitra 9. októbra (TASR) - Mesto Nitra podporí dotáciami aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu. Ako informovala radnica, fyzické i právnické osoby môžu podávať žiadosti o dotácie na projekty, ktoré sa budú realizovať v roku 2026. Termín prijímania žiadostí je do 2. novembra 2025.
Magistrát podporí projekty, ktoré sú v súlade so Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021 až 2031. „K oblastiam podpory patrí rozvoj udržateľného cestovného ruchu v novej kvalite a atraktívna ponuka pre európskeho návštevníka 21. storočia. Dotácie sú určené aj na zvyšovanie atraktivity mesta, na skvalitňovanie, sieťovanie a digitalizáciu služieb v cestovnom ruchu. Podporené môžu byť aj unikátne destinačné produkty a inovatívne zážitky i rozvoj pútnického cestovného ruchu,“ priblížil mestský úrad.
Ako doplnil, na budúci rok bude patriť k prioritám mesta aj rozvoj udržateľného mestského cestovného ruchu v novej kvalite v rámci zámeru Udržateľná Nitra. „Ďalšou prioritou v roku 2026 bude rozvoj Cyrilo-metodskej cesty,“ dodala radnica.
