Mesto Nitra posilní spoje cyklobusu medzi sídliskami a parkom

Nitra 27. apríla (TASR) – Cyklobus na linke C35 bude v Nitre jazdiť podľa nového grafikonu. Mestskí poslanci rozhodli, že sa posilnia spoje, ktoré smerujú zo sídlisk Klokočina a Chrenová do mestského parku.



Linka premáva na trati medzi najväčšmi nitrianskymi sídliskami, parkom a zastávkou pri nemocnici na Zobore, ktorá je pre turistov vstupom do Zoborských lesov. Cyklobus premáva od jari do jesene počas víkendov a sviatkov. Viacerí cestujúci sa však sťažovali, že na Zobor chodí zbytočne často a linka potom nestíha obslúžiť vyťaženejšie úseky medzi sídliskami a parkom na Sihoti.



Mestskí poslanci požiadavkám verejnosti vyhoveli a od 30. apríla grafikon cyklobusu zmenili. „Ubrali sa tri zachádzky z mestského parku smerom na Zobor a zahusťuje sa spoj z mestského parku cez sídliská Chrenová a Klokočina. Pri úprave sme vychádzali aj z poznatku, že linka C35 nie je pre Zobor ťažisková a takmer všetci cyklisti, ktorí sa idú bicyklovať do hôr, idú k zoborskej nemocnici na bicykli už z mesta,“ vysvetlil referent pre mobilitu a MHD Ivan Janček.



Ako zdôraznil, nový grafikon vychádza zo žiadostí cestujúcich, ktorým prekážali prieluky v dopravnej obsluhe parku. „Bude to pre nich teraz prehľadnejšie, pretože budú vedieť, že autobus ide každú hodinu a bude jazdiť častejšie na tej časti trasy, kde cestujúci majú reálny záujem nastupovať a vystupovať,“ uviedol Janček.



Ako doplnil, počet kilometrov na cyklobusovej linke C35 sa tým nezvyšuje, takže nebudú rásť ani finančné náklady mesta na hromadnú dopravu. „Mestský rozpočet nezaťažia ani výdavky na brigádnika, ktorý bude na linke pomáhať s manipuláciou s bicyklami. S dopravcom máme pevne vysúťaženú cenu, takže to bude na jeho náklady,“ dodal Janček.