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Mesto Nitra prestavuje budovu bývalého štátneho archívu na škôlku
Podľa hovorcu radnice Tomáša Holúbka dosiahnu celkové náklady na projekt 1.968.000 eur aj s DPH.
Autor TASR
Nitra 21. augusta (TASR) - Bývalá budova štátneho archívu v nitrianskej mestskej časti Horné Krškany prechádza rozsiahlou prestavbou. Mesto objekt adaptuje na materskú školu (MŠ).
Podľa hovorcu radnice Tomáša Holúbka dosiahnu celkové náklady na projekt 1.968.000 eur aj s DPH. „Firma si stavenisko prevzala 1. júla, práce majú byť hotové do 12 mesiacov od tohto dátumu,“ povedal Holúbek.
Škôlka v Horných Krškanoch súčasnosti sídli na Staromlynskej ulici. Jej budova je však podľa mestského úradu v havarijnom stave. „Pri obhliadke objektu boli zistené závažné poškodenia základov, ktoré sa premietli do tvorby trhlín na zvislých nosných konštrukciách. Preto by rekonštrukcia tohto objektu bola z ekonomických a racionálnych dôvodov nerentabilná a vysoko nákladná,“ informovala pred časom radnica.
Mesto preto rozhodlo o presťahovaní MŠ do objektu bývalého archívu. Ten po prestavbe poskytne priestory pre 80 detí a personál budúcej MŠ Horné Krškany. Zároveň bude mať hospodárske, technické a skladové zázemie pre zamestnancov škôlky.
Podľa hovorcu radnice Tomáša Holúbka dosiahnu celkové náklady na projekt 1.968.000 eur aj s DPH. „Firma si stavenisko prevzala 1. júla, práce majú byť hotové do 12 mesiacov od tohto dátumu,“ povedal Holúbek.
Škôlka v Horných Krškanoch súčasnosti sídli na Staromlynskej ulici. Jej budova je však podľa mestského úradu v havarijnom stave. „Pri obhliadke objektu boli zistené závažné poškodenia základov, ktoré sa premietli do tvorby trhlín na zvislých nosných konštrukciách. Preto by rekonštrukcia tohto objektu bola z ekonomických a racionálnych dôvodov nerentabilná a vysoko nákladná,“ informovala pred časom radnica.
Mesto preto rozhodlo o presťahovaní MŠ do objektu bývalého archívu. Ten po prestavbe poskytne priestory pre 80 detí a personál budúcej MŠ Horné Krškany. Zároveň bude mať hospodárske, technické a skladové zázemie pre zamestnancov škôlky.