Mesto Nitra pripravuje revitalizáciu parku na Jarmočnej ulici
Projekt počíta s vegetačnými úpravami.
Autor TASR
Nitra 23. februára (TASR) - Mesto Nitra pripravuje revitalizáciu parku na Jarmočnej ulici. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 249.398,45 eura.
Projekt počíta s vegetačnými úpravami. Navrhnuté sú aj nové športoviská a prvky street workoutu. Priestor parku bude vybavený aj základným mobiliárom v podobe lavičiek, altánku, nádob na odpadky a cyklostojanov.
Súčasťou stavebných úprav budú aj nové komunikácie a plochy. „Cieľom je vytvárať ich na princípe vodozádržnosti. Budú mať formu mlatových chodníkov, kamienkových plôch a nášľapných betónových platní s dostatočnými rozostupmi na vsakovanie vody,“ konštatuje sa v opise projektu.
