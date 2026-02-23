Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. február 2026Meniny má Roman a Romana
< sekcia Regióny

Mesto Nitra pripravuje revitalizáciu parku na Jarmočnej ulici

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Projekt počíta s vegetačnými úpravami.

Autor TASR
Nitra 23. februára (TASR) - Mesto Nitra pripravuje revitalizáciu parku na Jarmočnej ulici. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 249.398,45 eura.

Projekt počíta s vegetačnými úpravami. Navrhnuté sú aj nové športoviská a prvky street workoutu. Priestor parku bude vybavený aj základným mobiliárom v podobe lavičiek, altánku, nádob na odpadky a cyklostojanov.

Súčasťou stavebných úprav budú aj nové komunikácie a plochy. „Cieľom je vytvárať ich na princípe vodozádržnosti. Budú mať formu mlatových chodníkov, kamienkových plôch a nášľapných betónových platní s dostatočnými rozostupmi na vsakovanie vody,“ konštatuje sa v opise projektu.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja