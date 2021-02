Mesto Nitra pripravuje výstavbu kanalizácie na troch uliciach

Nitra 16. februára (TASR) – Mesto Nitra sa uchádza o dotáciu 400.000 eur na výstavbu kanalizácie. Z nenávratného finančného príspevku z Environmentálneho fondu má byť postavená kanalizácia na troch uliciach.



Podľa slov projektového manažéra mesta Vladimíra Ballaya sa bude stavať na uliciach Svätourbanská, Podhorská a Pod Katrušou. Celkové náklady sú vyčíslené na 430.000 eur. „O ďalšej výzve, do ktorej by sme sa mohli zapojiť a získať zdroje na výstavbu kanalizácie, zatiaľ nevieme. Ale máme pripravené projektové dokumentácie v hodnote približne 1,5 milióna eur, ak by bola nejaká výzva vyhlásená,“ uviedol Ballay.



Podľa slov mestského poslanca a zároveň investičného riaditeľa Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Štefana Štefeka treba v Nitre dobudovať kanalizáciu za približne štyri milióny eur v mestských častiach Zobor, Krškany a Chrenová. „Treba sa zaoberať aj situáciou v mestskej časti Kynek, kde je postavených 100 nových domov a je tam vydané stavebné povolenie na 100 žúmp. Treba hľadať nejaké riešenie, aby sa kanalizácia dobudovala aj v tejto mestskej časti,“ povedal Štefek.