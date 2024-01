Mesto Nitra pripravuje zateplenie mestskej tenisovej haly

Nitra 28. januára (TASR) - Mesto Nitra pripravuje projekt rekonštrukcie tenisovej haly na sídlisku Chrenová. Väčšiu časť projektu za vyše 570.000 eur chce radnica financovať z dotácie Fondu na podporu športu. Viac ako 132.000 eur z tejto sumy bude tvoriť spolufinancovanie z mestského rozpočtu.



Ako sa konštatuje v zámere, ktorý vo štvrtok (25. 1.) schválili mestskí poslanci, projekt počíta so zateplením strešného a obvodového plášťa kolkárne a stien samotnej tenisovej haly. Po ukončení stavebných prác by mal mať objekt energetickú triedu A1, takže bude ultranízkoenergetickou budovou.



Projekt počíta s tepelným zaizolovaním haly. "V súčasnosti sú obvodové steny nedostatočne tepelne zaizolované a dverné otvory netesnia v styku so stenami. Tieto nedostatky majú za následok, že v hale je neekonomická prevádzka a dochádza tu k roseniu materiálov na miestach tepelných mostov. Havarijný stav objektu tenisovej haly je riešený tak, aby spĺňal tepelno-technické požiadavky kladené na objekty pre športové využitie," uviedol mestský úrad.