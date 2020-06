Mesto Nitra sa postupne pripravuje na systém rezidentského parkovania

Nitra 14. júna (TASR) – Mesto Nitra chce v budúcnosti zaviesť na svojom území systém rezidentského parkovania. Prvé kroky robí radnica už teraz. Jedným z nich je aj schválenie nových pravidiel, ktoré na svojom júnovom rokovaní odsúhlasili mestskí poslanci.



Schválený dodatok v príslušnom všeobecne záväznom nariadení (VZN) pomôže pri zavádzaní systému rezidentského parkovania. Ten bude obsahovať databázu evidenčných čísel vozidiel (EČV) a tiež automatizovaný systém kontroly, napríklad v podobe vozidla, ktoré bude snímať EČV zaparkovaných áut. Pomocou neho dokáže pri prechode mestom vyhodnotiť ako neplatičov všetky čísla áut, ktoré sa v databáze nebudú nachádzať.



Podľa prednostu mestského úradu Martina Horáka pôjde o ucelený informačný systém. „V ňom budú evidované všetky evidenčné čísla áut, ktoré parkujú v meste na základe rezidentského parkovania alebo parkovania cez parkovací automat. Takže najskôr musíme mať tento systém a k nemu musia byť pripojené automaty, ktoré sú schopné zaznamenávať EČV. Zároveň chceme, aby vydávali peniaze, aby sa v nich dalo platiť kartou a mali ďalšie technické vymoženosti. To je viazané na pomerne veľké výdavky. Takže musíme počkať, aké dosahy bude mať koronakíza a kedy si to budeme môcť dovoliť,“ vysvetlil Horák.



Na to, aby sa mohol nový systém naplno využívať, budú podľa prednostu nutné aj zmeny v slovenskej legislatíve. Mestám by pomohlo, keby objektívnu zodpovednosť mohla využívať aj obecná polícia. „Kým to tak nebude, tak je to komplikovanejšie. Keď auto so snímačmi EČV bude prechádzať po ulici a kontrolovať značky, tak bude pre mestskú políciu označovať autá, ktoré tam nemajú parkovať. Následne bude musieť na miesto prísť hliadka mestskej polície. Keď bude objektívna zodpovednosť, tak sa iba odfotí zle parkujúce auto a nebude nutný výjazd policajtov,“ skonštatoval Horák.



Ako pripomenul referent mobility a MHD Ivan Janček, databáza EČV bude obsahovať aj značky áut, ktorých majitelia sú držiteľmi preukazu ŤZP. „My tú databázu tvoríme už tým, že EČV evidujeme k rezidentskej a abonentskej karte, ale doteraz sa to nedotklo kariet pre ŤZP. Nové znenie VZN už počíta aj s touto evidenciou,“ vysvetlil Janček.



Zavedenie rezidentského parkovania a informačného a databázového systému bude závisieť od financií. „Momentálne nám sťažuje situáciu ochorenie COVID-19. Počítali sme s tým, že z prebytku hospodárenia za minulý rok vyčleníme na parkovaciu politiku peniaze. Je však možné, že tieto zdroje budeme potrebovať inde. Uvidíme, ako sa bude správať ekonomika a hneď, ako to bude možné, budeme pokračovať v zavádzaní novej parkovacej politiky,“ dodal primátor Nitry Marek Hattas.