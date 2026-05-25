Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Regióny

Mesto Nitra sa pripojí k dobrovoľníckemu podujatie Naše mesto

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

K firemným dobrovoľníckym aktivitám sa môžu pripojiť aj záujemcovia z radov širokej verejnosti.

Autor TASR
Nitra 25. mája (TASR) - Do celoslovenského firemného dobrovoľníckeho podujatia s názvom Naše mesto sa môžu zapojiť aj obyvatelia Nitry. Ako informovala Nadácia Pontis, dobrovoľníci môžu pomáhať rôznym organizáciám 5. júna. „Prihlasovanie pre verejnosť je otvorené do 29. mája,“ uviedol Mestský úrad v Nitre.

K firemným dobrovoľníckym aktivitám sa môžu pripojiť aj záujemcovia z radov širokej verejnosti. „Pomoc potrebujú neziskové organizácie, školy, škôlky, zariadenia pre seniorov, rodinné centrá, športoviská aj útulky. Zapojiť sa dá do rôznorodých aktivít - od čistenia prírody a zveľaďovania verejných priestorov až po pomoc zariadeniam sociálnych služieb,“ priblížil magistrát.

Na dobrovoľnícke aktivity v Nitre sa dá prihlásiť prostredníctvom linku na mestskej webovej stránke. Záujemcovia môžu pomáhať napríklad združeniu Castrum Ghymes, Centru pre rodiny-Nitra, Klubu detskej nádeje, občianskemu združeniu Okániček či združeniu Pestrec. „Projekt je súčasťou Medzinárodného roka dobrovoľníctva. Každý, kto 5. júna príde pomáhať na aktivity označené logom Naše mesto, sa zapíše na svetovú mapu dobrovoľníctva,“ doplnila radnica.
.

Neprehliadnite

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť

Prezident sa rozlúčil s dvomi generálmi odchádzajúcimi do výslužby