Mesto Nitra sa pripojí k oslavám Svetového dňa cestovného ruchu

Nitra 19. septembra (TASR) – Prechádzky po zákutiach Nitry, zážitkové spoznávanie dejín mesta a ďalšie podujatia ponúknu tento rok oslavy Svetového dňa cestovného ruchu. Nitra sa k nim pripojí programom, ktorý potrvá od 25. do 30. septembra.



Prvým v poradí bude podujatie s názvom Udržateľná Nitra. Začne sa popoludní v Botanickej záhrade a okrem pikniku ponúkne aj burzu nápadov, diskusie o zodpovednom prístupe k produkcii odpadov, odborné prednášky o rastlinách či pešie i cyklistické prehliadky.



Výstava fotografií Petra Michalíka s názvom Potulky malebnými zákutiami Nitry bude v Synagóge sprístupnená 26. septembra. V ten istý deň sa bude konať aj pešia komentovaná prehliadka s názvom Po stopách nitrianskych židov. „Pôjde sa po trase Synagóga - Ulica Fraňa Mojtu - pešia zóna - Farská ulica - Párovce a Židovský cintorín,“ informovalo nitrianske turistické informačné centrum (TIC).



Deťom je určený edukatívny, kreatívny a recyklačný workshop s názvom Tvorivá recyklácia, ktorý sa bude konať 27. septembra na pešej zóne. V rovnaký deň sa budú konať aj zážitkové potulky zoborským pravekým hradiskom so sprievodcom.



Posledným podujatím bude online relácia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre venovaná turizmu, hotelierstvu, gastronómii a kultúre v časoch pandémie. Predstavený bude aj projekt Mesto v meste alebo dobové fotografie vs. realita v Nitre. „Vďaka responzívnemu webu si záujemcovia môžu podľa mapky prejsť jednotlivé lokality v centre mesta, kde sa im zobrazia historické budovy a miesta, ktoré dnes už nevidieť,“ uviedol TIC.