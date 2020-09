Mesto Nitra sa vrátilo k niektorým opatreniam z jari tohto roka

Nitra 17. septembra (TASR) – Mesto Nitra sa po preradení Nitrianskeho okresu do červenej zóny vrátilo k niektorých opatreniam z jari tohto roka. „Tak ako počas prvej vlny pandémie je našou prvoradou povinnosťou chrániť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, hlavne seniorov. Preventívne sme vydali zákaz návštev v zariadení na Zobore, no hľadáme možnosti, ako vytvoriť bezpečný priestor pre návštevy v skrátenom režime,” povedal primátor Marek Hattas.



Samospráva až do odvolania ruší všetky radnicou organizované podujatia pre seniorov a stretnutia so seniormi. Vzhľadom k počtu klientov sú úplne zakázané aj aktivity v denných centrách na Baničovej ulici a v Olympii. „Pozitívne je, že žiadny zo zamestnancov v sociálnych službách nie je v karanténe, ani pozitívny,“ skonštatoval Hattas.



Mesto tiež na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) pristúpilo k zníženiu maximálneho počtu osôb v mestských objektoch určených na prenájom pre kultúrne a spoločenské aktivity. “Podobným spôsobom upravujeme možnosť prenájmu telocviční v školských areáloch, v závislosti od rizikového zaradenia danej školy. Samotný mestský úrad zatiaľ pracuje v bežnom režime a všetky služby sú prístupné občanom ako doteraz, vrátane svadieb a vítania detí,” uviedol podpredseda krízového štábu a viceprimátor Nitry Daniel Balko. Z dôvodu zníženia rizika šírenia nákazy mesto až do odvolania zrušilo možnosť prenajímať zasadačky na mestskom úrade.



Všetky základné a materské školy v Nitre sú momentálne otvorené a majú vypracované krízové plány. Dôležitým obmedzením je, že rodičia nesmú ísť do interiéru školy. Na všetkých školách sú zriadené izolačné miestnosti, personál používa ochranné štíty a žiaci patričné ochranné prostriedky.



Krízový štáb sa na svojom zasadnutí v stredu (16. 9.) venoval aj kontrole dodržiavania opatrení súvisiacich s obmedzeniami konania hromadných podujatí po 23. hodine. Mestská polícia konzultovala svoj postup priamo s RÚVZ. V nočných hodinách sú zakázané len hromadné podujatia, podniky ostávajú otvorené s povinnosťou nevpustiť do objektov návštevníkov bez rúšok a dodržiavať všetky vyhlásené hygienické nariadenia pre gastro prevádzky.