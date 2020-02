Mesto Nitra spustilo súťaž na dodávateľa služby zdieľaných bicyklov

Nitra 3. februára (TASR) - Mesto Nitra spustilo obchodnú verejnú súťaž na nového dodávateľa služby zdieľaných bicyklov. Bikesharing funguje v meste pod Zoborom od roku 2017, prevádzkovala ho spoločnosť Arriva Nitra, ktorá zabezpečuje v meste autobusovú hromadnú dopravu. Súčasné vedenie mesta sa rozhodlo obstarať nový systém zdieľaných bicyklov, ktorý by mal zahŕňať aj e-mobilitu, teda napríklad elektrobicykle. Podľa primátora Nitry Mareka Hattasa chce mesto vyjsť v ústrety obyvateľom žijúcim v náročnejšie dostupných lokalitách, ako sú Zobor, Klokočina či Čermáň.



Druhým dôvodom pre nový bikesharing sú podľa primátora nejasne nastavené podmienky pôvodnej služby. „Pre zlú zmluvu minulý rok hrozilo, že bikesharing nebude vôbec spustený, napokon bicykle verejnosti slúžili s oneskorením, od júna. Chceme mať jasne a transparentne nastavené pravidlá, aby sme vedeli kedy, za koľko a ako dlho budeme mať bicykle v prevádzke. Verím, že sa nám do súťaže prihlási čo najviac záujemcov a nový bikesharing v Nitre spustíme ešte pred letom,” uviedol Hattas. Nový bikesharing by mal byť podľa predpokladov spustený od začiatku júna pre bicykle a od začiatku septembra pre e-mobilitu.



Úspešný uchádzač by mal v Nitre prevádzkovať minimálne 100 kusov bicyklov. Vzniknúť by malo najmenej sedem staníc alebo takzvané freefloatové riešenie, ktoré nevyžaduje pevnú stanicu alebo stanovisko. Zámerom mesta je vybudovať komplexný systém bikesharingu, ktorý bude poskytovať služby vypožičania bicyklov a inej formy alternatívnej dopravy pre obyvateľov i návštevníkov mesta. Systém má zabezpečiť možnosť vypožičať si bicykel alebo iný druh dopravného prostriedku, napríklad e-bicykel, e-skúter či e-kolobežku.