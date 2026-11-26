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Mesto Nitra ukončilo obnovu Lomnickej ulice
Súčasťou prác bolo aj nové vodorovné dopravné značenie.
Autor TASR
Nitra 26. novembra (TASR) - Mesto Nitra ukončilo komplexnú obnovu miestnej cesty aj priľahlého chodníka na Lomnickej ulici. Práce zahŕňali okrem výmeny povrchu aj úpravu podložia, nové obrubníky a odvodňovacie prvky, informovala radnica.
Súčasťou prác bolo aj nové vodorovné dopravné značenie. Chodník dostal okrem nového povrchu, obrúb a žľabov aj bezbariérové prvky. Celkové náklady na obnovu dosiahli 75.123 eur s DPH.
V lokalite Výstavná - Topoľová samospráva zrekonštruovala parkovisko, miestnu cestu aj chodníky. Hodnota investície predstavovala 101.299,41 eura s DPH.
Mesto aktuálne realizuje aj ďalšie rekonštrukcie ciest. Vo fáze obnovy alebo v procese obstarávania zhotoviteľa sú opravy ciest Dolnozoborská, Nábrežie mládeže, Hollého, prepojovacia cesta medzi Párovskou a Schurmannovou ulicou, J. C. Hronského v Janíkovciach, Zvolenská, Staničná a Štiavnická. Obnovy chodníkov budú pokračovať na uliciach Trieda Andreja Hlinku, Výstavná, Dlhá, Jelenecká a Zlievarenská.
Súčasťou prác bolo aj nové vodorovné dopravné značenie. Chodník dostal okrem nového povrchu, obrúb a žľabov aj bezbariérové prvky. Celkové náklady na obnovu dosiahli 75.123 eur s DPH.
V lokalite Výstavná - Topoľová samospráva zrekonštruovala parkovisko, miestnu cestu aj chodníky. Hodnota investície predstavovala 101.299,41 eura s DPH.
Mesto aktuálne realizuje aj ďalšie rekonštrukcie ciest. Vo fáze obnovy alebo v procese obstarávania zhotoviteľa sú opravy ciest Dolnozoborská, Nábrežie mládeže, Hollého, prepojovacia cesta medzi Párovskou a Schurmannovou ulicou, J. C. Hronského v Janíkovciach, Zvolenská, Staničná a Štiavnická. Obnovy chodníkov budú pokračovať na uliciach Trieda Andreja Hlinku, Výstavná, Dlhá, Jelenecká a Zlievarenská.